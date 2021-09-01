День знаний: как Камалия, Санина и Alyosha отвели своих детей в школу

День знаний: как Камалия, Санина и Alyosha отвели своих детей в школу

Звезды показали фото со школьной линейки.

Сегодня, 1 сентября, в День знаний украинские знаменитости вместе со своими детьми отправились в школу.

Кто-то отвел своих детей в учебное заведение впервые, а кто-то не успел опомниться, как их дети перешли в старшие классы.

Звезды активно делятся в соцсетях фотографиями с праздничной линейки и показывают, как они вместе с детьми встретили 1 сентября. А кто-то вспоминает свои школьные годы.

Камалия

Певица отвела своих двойняшек в третий класс. Она поделилась фотографией, на которой одна ее дочь стоит улыбающаяся, а другая, похоже, не очень хочет идти в школу.

"Впервые в третий класс. Желаю вам отличного, интересного, а главное — легкого учебного года", — пожелала всем школьникам артистка.

Alyosha и Тарас Тополя

А вот у звездной четы сегодня двойной праздник. Их 8-летний сын пошел в третий класс, а вот средний — в старшую группу.

"Поздравляю всех с началом учебного года! Надеюсь он будет таки в школе, а не дома... Пусть во всех детишек и учителей будет вдохновение и удовольствие от обучения и общества, в котором они получают новый опыт. Легкой дороги", — пожелала Alyosha .

Alyosha и Тарас Тополя отвели сыновей в школу / instagram.com/alyoshasinger

Юлия Санина

Певица вместе с мужем отвели своего сына в подготовительный класс. Но еще немного, и Даня будет первоклассником.

"Всех поздравляю с Днем знаний. Пусть обучение приносит только удовольствие! Я обожала школу и 1-го сентября летела в класс. Сегодня Даня еще не первоклассник, но уже в подготовительном классе", — поделилась певица.

Юлия Санина с мужем отвели сына в подготовительный класс / instagram.com/the_hardkiss

Юрий Ткач

Шоумен вместе со всей семьей отвел свою дочь в первый класс. Его маленькая Лиза даже на плече у старшеклассника прозвенела первый звонок.

"Мы стартонули. Пожелайте нам хороший оценок. Какая же она у меня крутая", — признался артист.

Дочь Юрия Ткача пошла в первый классе / instagram.com/yuriy_tkach

Ирина Федишин

Артистка сегодня также отвела своего сына Олега в первый класс. Исполнительница показала помещение, в котором будет учиться мальчик. Также она рассказала, что Олежка уже успел познакомиться с учительницей и одноклассниками.

"Сегодня, 1 сентября, всех поздравляю с Днем знаний. У нас сегодня тоже первоклассник", — поделилась звезда.

Ирина Федишин отвела сына в первый класс / instagram.com/irynafedyshyn

Екатерина Осадчая

А вот звезда на своей странице Instagram опубликовала свое детское фото с первого класса. Она призналась, что старший сын уже закончил школу, а вот младшим еще рано.

"Впервые за последние 12 лет, мы не идем в школу. Поздравляю всех с Днем знаний и желаю легкого учебного года", — пожелала ведущая.

Екатерина Осадчая в первом классе / instagram.com/kosadcha

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