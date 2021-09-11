Дэниел Крейг откровенно признался, как из-за роли Бонда начал пить: "Я схватил водку и вермут"

Актер волновался, что не справится с ролью.

Известный британский актер Дэниел Крейг, который недавно насмешил советом следующему Джеймсу Бонду, откровенно рассказал, как употреблял алкоголь.

Крейг уже давно снимается в фильмах о Джеймсе Бонде. Однако, перед съемками культовой киноленты он чувствовал себя неловко и слишком нервничал. Звезда даже жалел, что согласился на роль.

Актер оставался дома в одиночестве и злоупотреблял алкоголем.

"Я схватил бутылку водки, вермута и шейкер для коктейлей, это привело к трехдневному похмелью. Хью Джекман помог мне смириться с этим и начать ценить. Но мне было тяжело и физически, и морально. Я понял, что не надо было соглашаться на эту роль, ведь я просто не знал, что делать", — рассказал актер изданию Daily Mail.

С годами отношение Крейга в роли Бонда изменилось. Теперь он гордится проделанной работой и признается, что ему тяжело прощаться с ролью.

"После съемок в нашем последнем фильме, думаю, уже действительно пора идти, как бы сложно мне не было", — признался актер.

Напомним, недавно стала известна дата премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде. "Не время умирать" покажут уже в конце сентября в лондонском королевском Альберт-холле.

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