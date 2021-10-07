Дэниел Крейг получил личную звезду на "Аллее славы" в Голливуде

Дэниел Крейг получил личную звезду на "Аллее славы" в Голливуде

Он стал четвертым исполнителем роли агента-007, который получил звезду славы.

Известному британскому актеру Дэниелу Крейгу открыли звезду на "Аллее славы" в Голливуде.

Звезда актера расположена по адресу 7007 Hollywood Boulevard, по соседству с именной звездой Роджера Мура, который сыграл роль Бонда в 70-х.

"Никогда не думал, что скажу это, но это большая честь — когда через тебя переступают в Голливуде", — поделился своими мыслями Дэниел.

Дэниел Крейг получил личную звезду / Associated Press

К слову, Дэниел Крейг стал четвертым исполнителем роли агента-007 Джеймса Бонда, имя которого запечатлели на Голливудском бульваре.

Отметим, что британский актер играл Джеймса Бонда с 2006 года. Однако после съемок ленты "Не время умирать" Крейг решил попрощаться с ролью агента 007.

Кстати, мировая премьера фильма состоялась 28 сентября в лондонском Альберт-холле.

Новости мира: Дэниэл Крэйг получил звезду славы в Голливуде

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