Денисенко и Фединчик купили квартиру: звезда раскрыла правду о разделе имущества после развода

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик

Реклама

Украинская актриса Наталка Денисенко после развода с Андреем Фединчиком рассказала об урегулировании вопроса совместного имущества и дальнейшей заботе о совместном сыне Андрюше.

Звезда призналась, что они цивилизованно поделили накопленные за годы брака средства. По словам Денисенко, деньги пара зарабатывала вместе, ведь оба постоянно работали и планировали совместное будущее. Когда же актриса подала на развод, Фединчик сразу отметил, что ему также нужно жилье.

«Да, мы делили имущество. У нас были деньги, которые мы накопили вместе. Я и он всегда работали. Мы мечтали о доме. Когда я уже подала на развод, Андрей сказал: „Ну, Наташа, ты понимаешь, что мне нужно, чтобы у меня была какая-то квартира, я же не пойду на улицу“. И я говорю: „Да конечно, давай будем искать“, — поделилась артистка в интервью Маше Ефросининой.

Реклама

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик с сыном / © instagram.com/natalka_denisenko

В результате Наташа вместе с сыном Андрюшей осталась жить в квартире, которую супруги приобрели за общие средства и где раньше жила семья. А для Андрея Фединчика купили отдельную квартиру неподалеку.

«Эта квартира, которую мы купили вместе и раньше жили, я сейчас с Андрюшей живу. Мы вместе насобирали деньги и делали ремонт, но он сказал: „Андрюше же надо, чтобы он рос в привычной обстановке“. Мы остались там, а ему купили квартиру в соседнем доме на те деньги, которые собирали. Я даже добавила немножко своих накоплений, но Андрей мне потом их вернул и сказал, что это мои деньги и он не хочет быть виноватым», — добавила она.

Также актриса объяснила, почему не оформляла алименты. По ее словам, она доверяет бывшему мужу и принимает ту финансовую помощь, которую он может предоставить. В частности, учитывает те обстоятельства, которые сложились у экс-супруга со здоровьем после службы и операции на спине.

«Вообще об этом (алименты — прим. ред.) речи нет. Я не буду этого делать. Андрей очень справедливый человек. Он никогда не бросит своего ребенка. Когда я ему говорила: „Ты можешь в этом месяце заплатить за школу?“. Он говорит: „Нет, извини, я не могу, но могу вот дать столько денег“. Я такая: „Боже, спасибо большое тебе“. Он делает максимально из того, что он может», — отметила актриса.

Реклама

Напомним, недавно актриса Ксения Мишина заподозрила Наталью Денисенко во лжи после ее высказываний о причинах развода с Андреем Фединчиком.