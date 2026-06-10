Денисенко на фоне непростых отношений с дочерью возлюбленного Савранского показалась с ней на отдыхе

Наталка Денисенко и Юрий Савранский / © instagram.com/natalka_denisenko

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Украинская актриса Наталья Денисенко отправилась в семейный отпуск в Карпаты вместе с сыном Андрюшей и семьей своего избранника — манекенщика Юрия Савранского.

Звездная пара организовала насыщенную поездку большой компанией. При этом часть отдыха они проводили отдельно: Наталья с сыном поселилась в одном номере с видом на горы, а Юрий с дочкой — в другом. Несмотря на это, семья активно проводила время вместе и планировала совместные развлечения.

Во время отдыха они посещали СПА, купались в бассейне, гуляли по горным маршрутам и катались на подъемниках и качелях. Особым событием стал ужин, во время которого семья встретилась с иллюзионистами Magic Brothers. По словам Юрия, его дочь была в восторге от шоу, которое стало одним из самых ярких моментов поездки.

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Наталка Денисенко и Юрий Савранский / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко и Юрий Савранский / © instagram.com/natalka_denisenko

В то же время в течение путешествия заметно, что семья иногда проводила время порознь. Юрий делил досуг с дочерью отдельно, организуя для нее прогулки на самокатах по горным дорожкам, тогда как Наталья уделяла внимание своему сыну. Кстати, у Юрия есть также младший сын, но на этот раз на отдыхе его не было.

Наталья Денисенко и ее сын / © instagram.com/natalka_denisenko

Сторис Юрия Савранского с дочерью / © instagram.com/natalka_denisenko

Несмотря на это, пара находила время и для романтики наедине. Актриса опубликовала серию фотографий с возлюбленным на фоне карпатских пейзажей, а также показала их развлечения в бассейне.

Наталка Денисенко и Юрий Савранский / © instagram.com/natalka_denisenko

Ранее Наталья Денисенко уже рассказывала, что процесс налаживания отношений с детьми Юрия Савранского происходит постепенно. По ее словам, сын манекенщика более открыт к общению, тогда как дочь требует больше времени для установления доверия. Актриса отмечала, что не давит и относится к этому с пониманием, позволяя отношениям развиваться естественно.

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