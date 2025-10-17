Денисенко на фоне слухов о романе с манекенщиком рассекретила сумму, которую должен зарабатывать ее избранник

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса Наталка Денисенко откровенно поделилась своим взглядом на отношения и финансовые ожидания от партнера.

По словам звезды, для нее главное не конкретная сумма, а способность мужчины закрывать бытовые нужды и быть надежным партнером. Знаменитость отметила, что ее зарплаты достаточно для того, чтобы удовлетворить потребности семьи.

"Я очень хорошо зарабатываю и могу обеспечить себя, ребенка, родителей и мужа. Главное, чтобы он мог регулярно покупать цветы и был моим другом, партнером, с которым интересно проводить время", — рассказала Наталка в шоу "NABARI".

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Актриса отметила, что для нее важнее видеть в мужчине внимательность, разносторонность и готовность помогать, чем его доходы. Наталка также призналась, что в прошлом ее партнеры зарабатывали меньше нее, и это никогда не становилось проблемой, ведь важнее взаимопонимание, чем деньги.

"Должно быть комфортно обоим. Я могу сама обеспечить себя, но хочу, чтобы рядом был тот, кто будет надежным и с кем интересно жить", — подытожила актриса.

Стоит отметить, что Наталку Денисенко сейчас серьезно подозревают в романе с манекенщиком Юрием Савранским. Более того, даже экс-супруг актрисы Андрей Фединчик намекал, что именно он может быть любовником артистки. Сама же Денисенко слухи не комментирует, однако недавно подливала масла в огонь — ее заметили в жарких объятиях с Савранским в одном из столичных заведений.

Напомним, недавно известный украинский режиссер Алексей Комаровский прокомментировал слухи о романе с Наталкой Денисенко и объяснил, что на самом деле их объединяет.