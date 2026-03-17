Денисенко на фоне вражды с кумой Светлицкой отреагировала на слухи о ее романе с Цимбалюком

Наталка Денисенко, Елена Светлицкая и Тарас Цимбалюк / © insider.ua

Украинская актриса Наталья Денисенко прокомментировала слухи о романе ее коллег Елены Светлицкой и Тараса Цимбалюка.

Артистка неоднократно признавалась, что она с Тарасом — лучшие друзья и он для нее, как брат. Поэтому журналистка проекта «Утро в большом городе» поинтересовалась у Наталки, делился ли актер с ней о возможных новых отношениях. На этот вопрос звезда не стала отвечать прямо, но призналась, что в любом случае будет радоваться за выбор Цимбалюка.

«Если смотреть на них отдельно, то они достаточно хорошо подходят друг другу. Если так случится, что у них сложатся отношения или семья — я буду этому только рада. Мы с Тарасом друзья и на том у нас есть личные отношения, чтобы я не рассказывала обо всем в интервью», — отметила актриса.

Кроме того, Наталья рассказала подробности скандала с кумой. Как известно, она и Елена порвали связи после 18 лет дружбы. Однако каждая из них до сих пор умалчивает причины. Правда, на этот раз Денисенко призналась, что их вражда началась по инициативе коллеги, а сама она не чувствует себя виноватой.

«Не примирились, к сожалению. Не я начинала эту ссору. Если бы я была в чем-то виновата, то могла бы извиниться. А тут получается, что не за что извиняться», — добавила артистка.

