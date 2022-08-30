Денисенко о Сумской, которая будет играть в спектакле российского режиссера: "Я не могу сказать, что позор"

Актриса Наталка Денисенко высказалась о своей коллеге артистке Ольге Сумской, которая согласилась играть в спектакле российского режиссера.

Знаменитость рассказала, что виделась с Сумской после скандала. По словам Денисенко, Ольга Вячеславовна очень возмущена тем, что на нее "вылился" шквал критики. Денисенко, в свою очередь, понимает актрису, ведь деньги будут собирать на спектакле украинским защитникам. Впрочем, Наталка считает, что можно хотя бы сделали достойную афишу.

"Я с Олей виделась. Она говорит: "Такой хейт на меня свалился". А я ей говорю, что, во-первых, афиша должна быть нормальной. Это вина организаторов. Если вы собираете средства на ВСУ, то должен быть украинский флаг, написать, что это в поддержку Украины", — прокомментировала знаменитость в программе "Слава+".

По словам Денисенко, Сумская многое делает для Украины, несмотря на то, что ей самой сейчас сложно. Дочь Ольги Вячеславовны сейчас находится в России, а звездная мама никак не может ей помочь.

"Я не могу сказать, что стыд и позор. Потому что знаю Олю и знаю, что она многое делает для страны. И то, что у нее дочь в России, тоже у меня спрашивали… Я не знаю, как быть в такой ситуации, когда твой ребенок там, и ты не можешь ничего сделать, ничего не можешь сказать и не можешь повлиять на эту ситуацию. Потому что я понимаю, что первое, что он чувствует в ситуации со своим ребенком — это боль", — добавила актриса.

Ольга Сумская и Тоня Паперная / Фото: instagram.com/olgasumska

Относительно игры в спектакле российского режиссера, Наталка не знает, что делать. Денисенко сама не согласилась бы. Впрочем, деньги все же Украине сейчас нужны.

"О спектакле... Я не знаю, время для этого или не время. Сейчас все пытаются сделать хоть что-то, чтобы собрать эти деньги. Не знаю. Но я бы не согласилась. Это не тот материал, который сейчас нужен", — подчеркнула Наталья.

Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

Напомним, что на днях юзеры обвинили актрису Ольгу Сумскую в сотрудничестве с российским режиссером Валерием Беляковичем. Артистка примет участие в его постановке "Мастер и Маргарита", с которой собирается в гастрольный тур по Европе. Звезда уже успела ответить хейтерам и объяснила свою позицию.

Тем временем коллега Сумской, актриса Инна Рощина, после скандала вокруг участия украинских актеров в постановке российского режиссера, открестилась от спектакля.

Читайте также: