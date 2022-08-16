Денисенко об украинцах, которые травят за общение на русском: "Если бы на меня кричали, я бы не перешла"

Артистка Наталка Денисенко пристыдила украинцев, которые заставляют русскоязычных сограждан перейти на государственный язык.

Знаменитость считает, что каждый человек должен сам до этого дойти. Государство же, по мнению Денисенко, должно побуждать граждан общаться на украинском.

"Мне кажется, что языковой вопрос очень острый. И что там заставляют: "Перейдите!". Там на западе говорят: "А чего это они с нами говорят по-русски?!". Ну пока это будет травля, не будет никакого результата. Это должно быть какое-то... Я не знаю, государство должно... Я не знаю... Концерты... Я приезжаю в Донецк и говорю: "Дорогие друзья, сегодня будет лекция, как перейти на украинский язык", — поделилась своими мыслями актриса в интервью на YouTube-канале "Гончарова".

Как пример, Денисенко рассказала о себе. Она общалась всегда на русском языке. И с начала полномасштабной войны звезда перешла на украинский. Также 4-летний сын актрисы общается на государственном языке, хотя раньше разговаривал на русском.

Наталка Денисенко с сыном / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Но Денисенко утверждает, если бы ее заставляли перейти на украинский, она этого никогда не сделала.

"Я ведь тоже общалась на русском всегда... У меня сынишка — четыре с половиной года — за месяц он у меня уже так общается на украинском... Поэтому, это все реально — переучиться и общаться на украинском языке. Просто не надо так: "Переходи на украинский!". Если бы на меня так кричали, я бы никогда не перешла!" – объяснила знаменитость.

Напомним, недавно звезда сериала "Сваты" Евгений Капорин заявил, что не будет переходить на украинский язык. Актер объяснил, почему продолжает общаться на русском.

Читайте также: