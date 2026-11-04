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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Денисенко отказалась от двух продуктов и раскрыла причину: "Казалось, попаду в психушку"

Актриса налаживает свое ментальное состояние простыми вещами.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Наталья Денисенко

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса Наталья Денисенко, которая недавно отдыхала с мужем в спа, рассказала о своем ментальном здоровье во время войны.

По словам артистки, раньше в определенный период жизни она чувствовала себя очень подавленной. Более того, даже считала, что она находится на грани серьезного лечения в психушке. В причины она не стала прибегать, но дала понять, что все плохое уже в прошлом.

Так, сейчас Наталья спасает свое состояние полезными привычками и дисциплиной. В частности, отказалась от сладкого и спиртного. В свой рацион добавила больше полезных продуктов — мяса, овощей и рыбы.

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

«Я уже длительное время вообще не употребляю алкоголь, не курю, употребляю качественную еду. Понимаю, что в нынешних реалиях это трудно, потому что очень дорого покупать качественную еду. Я не употребляю сахар. Ем конфеты без сахара или качественный шоколад. Не употребляю антидепрессанты. Но бывали моменты, когда мне казалось, что я сейчас попаду в психушку», — ошеломила артистка в программе «Ранок Вдома».

В то же время пережидать ухудшение ситуации в Киеве в эмиграции актриса также пока не планирует. Она вместе с остальными украинцами надеется на лучшее и продолжает держаться со своей семьей.

Напомним, недавно актриса Виктория Маремуха с 4-летним сыном уехала из Украины. Уже известно, в какой стране поселилась семья.

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