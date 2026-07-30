Денисенко откровенно рассказала об отношениях с детьми жениха и тронула всех своей мечтой о совместном будущем

Наталья Денисенко / © скриншот с видео

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Украинская актриса Наталья Денисенко впервые откровенно рассказала, как складываются её отношения с детьми возлюбленного Юрия Савранского и как они вместе представляют себе своё общее будущее.

Артистка призналась, что в её мечтах они уже живут одной большой семьёй. По словам Денисенко, она хорошо знает детей Савранского и уже успела найти с ними общий язык. Не менее теплые отношения сложились и между ее сыном и сыном избранника. Несмотря на разницу в возрасте, мальчики быстро подружились. Их объединяют общие увлечения, поэтому вместе они с удовольствием играют и проводят время.

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«Я всегда мыслю только позитивно. Ну, то есть в своих мечтах мы с Юрой живём вместе, все наши дети с нами. Я хорошо знаю его детей, мы наладили контакт. И мой сыночек, когда мы вместе, очень классно проводит время. Плюс-минус у Юры сын и мой, есть разница в возрасте, но у мальчиков одинаковые интересы — машинки, батуты. Они так хорошо ладят друг с другом и прекрасно играют. Поэтому — самое светлое будущее», — поделилась актриса в интервью Лери Татарчук.

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Наталья Денисенко / © скриншот с видео

В то же время Денисенко подчеркнула, что для неё чрезвычайно важно не воспринимать любимого человека как свою собственность. Она убеждена, что такая философия помогает ещё больше ценить близких и каждое мгновение, проведённое рядом с ними. Актриса также отметила, что это правило касается не только отношений между мужчиной и женщиной, но и детей и родителей.

«Сейчас мы действительно живем в ужасных условиях. И когда мы понимаем, что можем потерять любого человека, это заставляет нас ценить его еще больше. Поэтому, конечно, я очень ценю эти отношения, потому что понимаю: я не знаю, что будет завтра. Может быть миллион вариантов. Но так как Бог меня очень любит, то я думаю, он будет делать всё, чтобы я была счастлива», — сказала знаменитость.

Наталья Денисенко / © скриншот с видео

Напомним, недавно жених Натальи Денисенко буквально перед свадьбой сменил фамилию и показал свой новый паспорт.

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