Денисенко отреагировала на публичное признание в любви нового избранника Савранского: "Я не ожидала"

Украинская актриса Наталка Денисенко после громкого развода с Андреем Фединчиком, который обвинил ее в измене, высказалась о новом избраннике, манекенщике Юрии Савранском.

Так, влюбленный мужчина недавно вышел на паркет «Танців з зірками», чтобы публично назвать Наталью «самой лучшей своей любимой». Тем самым звезды официально представили себя как пару. В комментарии "Люкс ФМ" артистка призналась, что такое признание стало для нее неожиданностью после выступления. Тем не менее, она осталась довольна. При этом Денисенко дала понять, что симпатия между ними взаимная.

Юрий Савранский подтвердил роман с Наталией Денисенко заявлением на "Танцах со звездами"

«Я не ожидала, потому что Юра сказал, что хочет поздравить. Он поддерживал меня, переживал во время подготовки к номеру, видел, что я плачу, приходил на репетиции. И я ему дала билет. Для меня было неожиданно, что он выйдет и скажет, что это моя Наташенька любимая. Но признаюсь, что мне было очень приятно. Считаю, что когда мужчина признается тебе в любви, то это приятно. Тем более это мужчина, который тебе нравится», — отметила актриса.

