Денисенко ответила хейтерам, раскритиковавшим ее за откровенные фото: "Любить себя — всегда своевременно"

Украинская актриса Наталка Денисенко отреагировала на негативные комментарии в свой адрес.

На днях знаменитость увлекла поклонников фотосессией, в которой снялась полностью обнаженной и показала ягодицы российским ракетам. Однако не все подписчики Натальи разделили восторг от ее новых фото. Да, некоторые из комментаторов написал о том, что самолюбование сейчас не ко времени.

В своих Instagram-stories Денисенко призналась, что читает комментарии под своими публикациями и точно ответила хейтерам. Знаменитость считает, что любовь к себе и любовь должна быть в нашей жизни в любое время.

"Еду в такси и читаю комментарии под последним сообщением… Любить себя и любоваться собой для женщины — всегда своевременно. А вот до сих пор не писать и не учить украинский — это не время", — высказалась актриса.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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