Денисенко озадачила фото с округлым животиком и сделала признание: "Не могу это скрывать"

Наталка Денисенко и Юрий Савранский

Известная украинская актриса Наталка Денисенко прокомментировала слухи о возможной беременности на фоне ее романа с манекенщиком Юрием Савранским.

Так, сначала звезда решила подогреть интерес к резонансным сплетням и вышла в Instagram-сторис с намеренно увеличенным животиком. Однако сразу выдохнула и дала понять, что это все — не более, чем шутки. Наталья отметила, что праздничные дни не обошлись без большого количества вкусностей, что и могло повлиять на ее фигуру.

«Не хотела вам говорить, но это очевидно и уже все заметили… Да! Я не могу скрывать! У меня в животе две паски! Обещаю с завтрашнего дня прекратить это. Потому что вы стали меня поздравлять с беременностью», — в шутку написала актриса.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

К слову, сейчас Наталка Денисенко в отношениях с манекенщиком Юрием Савранским. Когда именно пара начала встречаться — неизвестно. Однако возлюбленные афишируют свои отношения с декабря прошлого года. Сейчас они не стесняются демонстрировать свои чувства на публике, часто появляются вместе и даже занимаются развитием совместного бренда.

От предыдущего брака с актером Андреем Фединчиком Наталья воспитывает сына Андрюшу. В свою очередь Юрий от экс-жены также имеет детей — сына и дочь.

