Денисенко после долгого отсутствия появлений с Цымбалюком удивила заявлением о дружбе: "Было больно"

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Украинская актриса Наталья Денисенко сделала откровенное признание о дружбе, которое заинтриговало ее поклонников.

В последнее время поклонники заметили, что актриса практически перестала появляться вместе со своим давним другом, актером Тарасом Цымбалюком. Раньше они регулярно проводили время вместе, снимали общие забавные видео, а Денисенко даже поддерживала коллегу во время его участия в «Холостяке». Более того, сама Наталья неоднократно называла Цымбалюка человеком, который был для нее как брат.

Впрочем, теперь знаменитость неожиданно заявила, что на этом этапе жизни нет близких друзей в шоу-бизнесе. Наибольшей поддержкой для нее стали возлюбленный, который недавно сделал предложение звезде, Юрий Савранский и сын Андрюша от бывшего брака с Фединчиком.

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«Я не могу сказать, что на этом этапе моей жизни у меня есть близкие друзья. У меня очень хорошие знакомые, есть давние подруги еще с детства, но нет какого-то одного человека, о котором я могла бы сказать: это мой ближайший друг. Сейчас моя самая большая поддержка и опора — это Юрий. И мой сынишка, которого я люблю безгранично», — сказала актриса в интервью «РБК-Украина».

Наталья Денисенко, Елена Светлицкая и Тарас Цымбалюк / © insider.ua

Еще больше интриги добавили ее слова о зависти, которую, по признанию Денисенко, она испытывала даже от людей из ближайшего окружения. И хотя имен актриса не назвала, можно предположить, что говорится о ее многолетней тесной дружбе с Тарасом Цимбалюком, а также кумой Еленой Светлицкой, которой сейчас приписывают роман с актером. Ведь именно их Наталья считала самыми близкими из дружеского окружения.

«Завистей в моей жизни было очень много. Бывало, что мне даже завидовали очень близкие друзья. Это было больно, но в то же время хорошо, что все стало столь очевидным. Конечно, у меня есть большие разочарования, о которых я не говорю публично. Я много работала над своим психологическим и эмоциональным состоянием, поэтому сегодня понимаю природу зависти и конкуренции. Да, мне сделали больно, но я не хочу на этом сконцентрироваться. Есть разочарования, которые я до сих пор еще до конца не прожила. Но мне так больно сделали и настолько это было несправедливо, что сегодня я могу испытывать только благодарность этим людям. Ибо верю, что именно так Бог и Вселенная показали, с кем мне не по пути», — призналась знаменитость.

Поэтому остается только догадываться, кого именно имела в виду Денисенко: связаны ли ее слова с друзьями из звездного окружения, или она намекала на кого-то другого. Правда, раньше Наталья признавала, что ее дружба с Еленой закончилась. Подробности конфликта женщины предпочитают не раскрывать.

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Напомним, недавно Наталья Денисенко раскрыла планы на свадьбу с женихом Юрием Савранским и как изменился их быт после помолвки.

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