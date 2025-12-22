Денисенко после развода с Федичником высказалась о конфликте с кумой Мишиной и ее резком заявлении

Наталка Денисенко и Ксения Мишина

Скандал вокруг развода звездной пары Наталки Денисенко и Андрея Фединчика продолжает обрастать новыми деталями.

После серии публичных признаний бывших супругов к истории присоединились и звездные коллеги. Наибольший резонанс вызвало заявление Ксении Мишиной, которая резко стала на сторону своего кума Фединчика и позволила себе резкие упреки в адрес Денисенко. В частности, обвинила коллегу во «лжи и двуличии» и даже грубо добавила, что та «продала душу дьяволу».

В свою очередь Наталья признавалась, что после такого эмоционального комментария Мишиной она пыталась связаться с ней. Однако в результате никакого ответа так и не получила. В то же время Денисенко не стала демонизировать коллегу и отметила, что понимает причины такой эмоциональной реакции. Актриса в комментарии "Люкс ФМ" отметила, что Ксения уже длительное время работает вместе с Фединчиком в театре и видела его в уязвимый момент глубокого личного кризиса и не знает ее версии событий.

«Когда мы с Андреем уже расстались, он и публично писал комментарии плохие, это к тому, что я говорила, что он меня оскорблял, Ксюша репетировала спектакль с Андреем очень долгое время. И я понимаю, почему она так написала, потому что она видела Андрея в определенном состоянии, в тяжелом. Он переживал это очень тяжело. Она имеет право на любой комментарий, это ее видение ситуации», — утверждает артистка.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик, Ксения Мишина

Отдельно Денисенко высказалась относительно неоднозначной фразы о «продаже души дьяволу», которая вызвала волну обсуждений в соцсетях. Актриса четко дала понять, что таких вещей в ее жизни не было и быть не могло.

«Такого у меня не было. Я очень верю в бога, верю во Вселенную, в то, что та энергия, которую мы внутри себя лелеем и отдаем людям, она нам возвращается», — добавила Денисенко.

Кроме того, актриса отметила, что еще до этого инцидента побила горшки с кумой Андрея Фединчика. Наталья вспомнила случай, когда окончательно их дружба с Мишиной разрушилась: «Была обижена на меня из-за шутки в шоу, где надо было поспорить и позвонить другу, разыграть его. Но я потом извинилась перед ней».

Напомним, недавно Андрей Фединчик публично раскрыл подробности измены Денисенко и кто об этом ему сказал.