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Денисенко после свадьбы в тату-салоне набила с мужем три знака на руке, которые есть у них на кольцах
Теперь две вещи навсегда будут напоминать звездным супругам о дне свадьбы.
Украинская актриса Наталья Денисенко с мужем Юрием Ярошенко сделала парную татуировку.
Возлюбленные в один из трех дней свадьбы посетили тату-салон, чтобы воплотить свою мечту. Так, супруги запланировали оставить воспоминание о дате своей свадьбы на теле. Наталья и Юрий поженились 8 августа и набили на руках три восьмерки. Манекенщик выбрал черный цвет рисунка, а звезда — белый. В фотоблоге они объяснили сакральное значение.
Более того, оказалось, что свадебные кольца возлюбленных имеют такую же гравировку в форме трех восьмерок, напоминающих знаки бесконечности. И все из-за веры звездной пары в нумерологию.
«В наш день мы сделали такую парную татуировку со скрытым смыслом. И на кольцах у нас тоже такая гравировка. Три восьмерки как три бесконечности любви. 8.08.2026 в сумме эта дата 8+08+2+02+6=26, 2+6=8, тоже 8. Наша ангельская нумерология. Особые воспоминания на всю жизнь», — написала счастливая звезда.
В то же время во время сеанса для новоиспеченных супругов обустроили настоящее праздничное свидание. Ярошенко рассказали, что их встретили в лучших традициях — с цветами, шариками, музыкой и безалкогольным просекко. Кстати, в одном из комментариев под постом Наталья призналась, что она с Юрием полностью отказалась от алкоголя.
Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua рассказывала все подробности жизни нового мужа Наталии Денисенко, которая недавно сменила фамилию на Ярошенко. Узнайте, кто такой Юрий Ярошенко, что известно о его прошлой семье и чем он зарабатывает — по ссылке здесь.