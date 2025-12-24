Денисенко после заявлений экс-супруга Фединчика о ее изменах с женатым вышла на связь с заявлением

Наталка Денисенко, Андрей Фединчик / © instagram.com/natalka_denisenko

Реклама

Украинская актриса Наталка Денисенко после громких заявлений своего бывшего мужа Андрея Фединчика о якобы ее изменах расставила точки над «і».

Артистка в светлый день Рождества сделала заявление относительно личной жизни. В фотоблоге она намекнула, что упреки экс-супруга не являются правдивыми. Зато, по словам Натальи, она отпускает бремя прошлого и благодарит за свой выбор слышать и выбирать себя.

«Сегодня такой светлый праздник, но именно год назад, я приняла решение выбрать себя, и бесконечно этому рада, несмотря на ложные обвинения, или обсуждения, я могу сказать: я счастлива. Жизнь очень интересная штука, что вы излучаете — то вам и покажется», — подчеркнула звезда.

Реклама

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

В то же время актриса заявила, что после развода наконец почувствовала настоящее счастье. И добавила, что начала жить без боли и обид. И, по ее мнению, именно этому и учит современность — не бояться своих чувств и оставлять позади негатив.

«Хорошо, что я живу не в XVIII веке. Думаю, меня как женщину, которая выбирает быть счастливой, выбирает лучшее отношение к себе, не позволяет себя обижать и хвастается своим обаянием и любовью к жизни, давно бы уже сожгли на костре», — добавила артистка.

Кстати, после развода Наталка Денисенко начала отношения с манекенщиком Юрием Савранским. Об этом пара открыто заявила на паркете «Танцев со звездами», где мужчина назвал Наташу «любимой», а она в ответ заявила о глубокой симпатии.