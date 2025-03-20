Денисенко поставила на место экс-супругу Виктора Павлика, которая захейтила ее за хвастовство новым авто

Украинская актриса Наталка Денисенко после покупки нового авто прокомментировала гневное сообщение экс-супруги певца Виктора Павлика.

Так, бывшая артиста обвинила звезду в чрезмерном хвастовстве своим состоянием во время войны. В свое время в Facebook Лора Созаева назвала публикации Денисенко с элитным Mercedes "моветоном, дурным вкусом". В интервью oboz.ua актриса призналась, что не обращает внимания на подобное осуждение. Вместо этого она занимается окружением себя людьми, разделяющими ее ценности.

"Честно говоря, я даже не знала об этом. Но, знаете, как говорит одна из моих продюсерш: "Наталка, если тебя обсуждают — это повод для благодарности, потому что на энергетическом уровне это очищение". Я действительно искренне благодарна всем, кто тратит свое время на обсуждение меня — вы помогаете очистить мою карму. Хейтеры пусть пишут что угодно, но я всегда могу просто заблокировать их и не разрешить в дальнейшем портить мне настроение. Мое правило – окружать себя только позитивом и светлыми людьми", – объяснила актриса.

Наталка говорит, что на самом деле изучала вопросы зависти поподробнее. И поинтересовавшись исследованиями, поняла, что корень проблемы скрыт в нереализованности тех, кто постоянно упрекает в чем-то других. В результате звезда игнорирует такие упреки и создает жизнь своей мечты.

Лора Созаева о Наталье Денисенко / Фото: facebook.com/Лора Созаева

"На самом деле я понимаю, почему люди не всегда могут радоваться чужим успехам. Известный энерголог Александр Палиенко объясняет это так: когда мы не реализуем собственный потенциал, то внутри накапливается раздражение, которое часто проявляется из-за зависти и желания критиковать. Но в этом есть и хорошая новость! Если человек способен ощущать зависть – это значит, что в нем еще жива потребность радоваться, мечтать, достигать собственных целей. Просто он пока не позволяет себе это сделать. И вместо того, чтобы работать над собственным счастьем, выбирает обсуждать других. Я отношусь к таким ситуациям спокойно. Ведь каждый сам выбирает, на что тратить свою энергию: на создание чего-то светлого в собственной жизни или на обсуждение чужого", - добавила Денисенко.

Напомним, недавно Наталка Денисенко объяснила, почему в свое время отдала роль предательницы Галине Безрук и отказалась от перспективного проекта.

Читайте также: