Денисенко раскрыла подробности предстоящей свадьбы и назвала количество гостей: когда и как будут праздновать

Наталья Денисенко и Юрий Савранский / © instagram.com/natalka_denisenko

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Украинская актриса Наталья Денисенко и её жених Юрий Савранский, похоже, уже сделали важный шаг к свадьбе — пара активно готовится к браку и, вероятно, уже подала документы.

После признания в любви влюбленные не стали откладывать свадебные планы. Денисенко призналась, что хочет провести церемонию уже этим летом. Празднование будет камерным. На него пригласят только самых близких людей. В то же время актриса уже думает о следующих профессиональных проектах.

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«Планируем очень камерную свадьбу — где-то от 30 до 40 гостей, только самые близкие. Этот праздник состоится совсем скоро, ведь на осень я планирую масштабную премьеру — собственный моноспектакль для психологической поддержки женщин, где я буду и петь, и танцевать, читать стихи и монологи», — поделилась Наталья Денисенко на «Новом канале».

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Наталья Денисенко и Юрий Савранский / © instagram.com/natalka_denisenko

Похоже, звезда решила не откладывать организацию свадьбы. Как только Юрий Савранский сделал ей предложение, она приступила к подготовке и даже определилась со специалистами, которые будут работать на торжестве.

«Забронировала фотографов, видеооператоров и говорю Юре: „Надо ставить спектакль, он в приоритете, так что давай побыстрее устроим свадьбу!“ Ну и он только за, потому что сам постоянно говорил, что хочет видеть меня своей женой. Так что быстро отпразднуем свадьбу — и работаем дальше», — рассказала актриса.

Наталья Денисенко и Юрий Савранский / © instagram.com/natalka_denisenko

Но свадебные хлопоты — не единственная причина, по которой Денисенко сейчас особенно счастлива. Актриса не скрывает, что её отношения с Савранским соответствуют тому образу любви, который она давно хотела видеть в своей жизни.

«Юра уделяет мне очень много внимания, по 10 раз в день говорит, что любит меня и что я — лучшая женщина на свете. Постоянно какие-то подарки, глубокая эмоциональная связь. Он действительно относится ко мне как к богине!» — говорит она.

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