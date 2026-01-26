Денисенко раскрыла правду о разрыве 18-летней дружбы со звездной кумой и виноват ли в этом Цимбалюк

Наталка Денисенко и Елена Светлицкая

Украинская актриса Наталка Денисенко впервые публично высказалась о прекращении многолетнего общения с кумой, актрисой Еленой Светлицкой.

Звезды были знакомы и дружили в течение 18 лет, однако сейчас их отношения сошли на нет. Артистка подтвердила, что больше не поддерживает дружеского контакта с коллегой. По словам Денисенко, пока она не готова возвращаться к близкому общению, хотя и не исключает, что со временем эмоции могут утихнуть.

«Мы не общаемся. Думаю, после всего что я получила от нее, то не буду с ней общаться так близко. Возможно, то, что мы побили горшки, со временем изменится и будут более мягкие отношения, но сейчас я пока не имею желания общаться», — рассказала звезда в комментарии "Люкс ФМ".

В то же время Наталья отметила, что не намерена выносить детали конфликта на всеобщее обозрение. По ее словам, ситуация слишком личная и касается только двух людей. Впрочем, актриса все же обозначила общий характер недоразумения.

«Не могу раскрывать все. Это личное. В этой ситуации много тайн. Единственное, что могу сказать — ревность и зависть», — пояснила артистка.

В Сети тем временем активно обсуждают возможную причастность к конфликту актера Тараса Цимбалюка, с которым обе актрисы долгое время поддерживают дружеские отношения. Более того, Елене Светлицкой в последнее время приписывают роман с Цимбалюком. Впрочем, сама Наталья уверяет, что ее общение с Тарасом не имеет никакого отношения к разрыву с коллегой.

«Тарасик — это мой лучший друг и он всегда останется им. Я принимала непосредственное участие в его жизни и видела много девушек, поклонниц, поэтому мое отношение к нему не изменится, несмотря на то, с кем он будет жениться или общаться», — добавила актриса.

Кстати, недавно Елена Светлицкая и Тарас Цимбалюк отправились в совместное путешествие и показали, где именно отдыхали. В последнее время парочка все чаще появляется в компании друг друга и интригует романом.