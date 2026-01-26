Денисенко рассекретила телефонный звонок Фединчику после его заявления о ее "любовнике" в браке

Наталка Денисенко с Юрием Савранским и Андреем Фединчиком

Украинская актриса Наталка Денисенко прокомментировала слухи об измене в браке с бывшим мужем Андреем Фединчиком.

Как известно, недавно Андрей дал резонансное интервью, в котором заявил о якобы романе Денисенко еще до официального развода. А накануне под одним из сообщений актрисы в гневном комментарии признал, что того мужчину звали Юрий Савранский. Звезда уверяет, что была удивлена словами экс-возлюбленного, и решила выяснить все непосредственно.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / © instagram.com/natalka_denisenko

Актриса рассказала, что после выхода интервью они с Фединчиком созвонились, чтобы обсудить такие неожиднозначные публичные заявления. Наталья подчеркнула, что ее особенно поразила формулировка, которую он использовал в Сети. А на самом деле она вступила в отношения с Юрием уже после подачи на развод с Фединчиком.

«Нормально отреагировала на интервью. Мы даже после этого позвонили друг другу, и я спросила: „Андрей, зачем ты сказал, что у меня были отношения до развода?“. Он говорит: „Ну у тебя же были такие близкие душевные отношения, общение близкое“. Я говорю: „Ну это же были не интимные отношения“. Он говорит: „А я об интимных отношениях ничего и не говорил“», — отметила звезда в комментарии проекту «Утро в большом городе».

