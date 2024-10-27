Денисенко рассказала о ссорах с мужем и как он реагирует на ее откровенные фото: "Устраивала нервы"

Украинская актриса Наталка Денисенко рассказала о ссорах с мужем-военным, актером Андреем Фединчиком и о его реакции на ее откровенные фото в Сети.

Возлюбленный знаменитости с самого начала полномасштабной войны служит на фронте. Актриса признается, что на фоне этого у них возникали конфликты. Наталка Денисенко возмущалась, что Фединчик не рядом, что ей не хватает его. Впрочем, мужчина нашел слова, которые успокоили жену. Андрей Фединчик попросил избранницу поддерживать его, ведь он делает важные для страны вещи.

"Конечно, имели место конфликты. Без этого никак. Я устраивала ему нервы, что мне его не хватает, что я хочу, чтобы он был рядом. А он говорил: "Наталка, ты не имеешь права так говорить, должна быть только поддержка, потому что я делаю важные дела для нашего государства", — рассказала артистка в комментарии для "Невероятной правды о звездах".

Наталка Денисенко с Андреем Фединчиком / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Кстати, время от времени Наталка Денисенко публикует в Сети достаточно откровенные фото. Недавно знаменитость поделилась кадрами со съемок, где она позировала с мужем полностью обнаженной. Актриса говорит, что возлюбленный не против таких откровенных фотосетов. Более того, Фединчик сам просит жену их устраивать и говорит, чтобы она не стеснялась публиковать подобный контент.

"Это были частные съемки. Я больше скажу, это мой муж сказал: "Я хочу такую фотосессию, чтобы ты голая." И я такая: "Без проблем". И мы сделали, но я выложила только немного бекстейдж и еще думаю, выкладывать эти фото или нет, потому что они очень откровенные. Кстати, мой муж говорит: "Выкладывай", - призналась артистка.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, недавно звездный кулинар Ольга Мартыновская рассказала о ссорах с возлюбленным. Также знаменитость призналась, почему больше не хочет рожать детей.

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