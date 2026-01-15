Денисенко во время отключения света в Киеве пожаловалась на последствия: "Попали в апокалипсис"

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Реклама

Украинская актриса Наталья Денисенко откровенно рассказала о трудностях, с которыми столкнулась ее семья из-за длительных отключений электроэнергии в столице.

Как известно, Киев все чаще страдает от регулярных вражеских обстрелов. Оккупанты целенаправленно атакуют критическую инфраструктуру, оставляя мирных жителей без света, тепла и воды в разгар зимы. Последствия этих атак ощутила на себе и семья актрисы.

В своем Instagram Наталка поделилась, что из-за почти суточного отсутствия электроэнергии в ее квартире сломались бытовые приборы. Однако больше всего знаменитость встревожило состояние здоровья ее маленького сына Андрея - мальчик заболел во время таких суровых блэкаутов.

Реклама

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Несмотря на это, Денисенко призналась, что даже в такой непростой период она пыталась найти светлые моменты. Актриса устроила фотосессию и попыталась поднять себе настроение, любуясь зимней сказкой за окном.

«Интересно, в холоде и темноте с такими отключениями кто-то вообще заходит в Instagram? У нас дома не было света около суток. Сыночек заболел, электроприборы вышли из строя. Казалось, что мы снова попали в апокалипсис», — поделилась Наташа.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, недавно избранник Наталки Денисенко подвергся критике в Сети — Юрия Савранского публично назвали «нарциссом». Манекенщик сдержанно ответил.