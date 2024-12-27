Денисенко впервые после операции мужа-воина назвала его диагноз и показала с ходунками

Украинская актриса Наталка Денисенко приехала в медицинский центр Ужгорода навестить своего мужа-воина.

Так, продолжительное время Андрей Фединчик был под пристальным наблюдением врачей и перенес операцию. Раньше Наталка не рассекречивала, почему именно ее избранник нуждался в хирургическом вмешательстве. Однако сейчас решилась показать кадры с операционной. В ролике хирург сообщает, что совершил фораминотомию. Иными словами было расширено отверстие между позвонками, что позволило снять давление на спинной мозг и нервы. Кроме того, воину было вставлено ​​в хребет титановые импланты.

Андрей Фединчик на операции / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

После успешного выполнения операции в палату пришли самые родные Фединчика. В частности, Наталья показала передвижение возлюбленного на медицинских ходунках и выразила свой восторг от его достижений. Ведь защитник встал на ноги уже через несколько дней после операции. В свою очередь, хирург сообщил, что для реабилитации Андрею понадобится около двух месяцев.

Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Титановые импланты зафиксировали на позвоночнике с правой и левой стороны. Сейчас все стабильно, нет компрессии и нерв свободен. Уверен, что через несколько месяцев он сможет продолжать свою непростую борьбу за нашу свободу. Слава Украине!", — заявил медик во время операции.

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