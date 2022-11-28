Денисенко вспомнила, как писала коллегам из России и как попала в скандал из-за съемок с россиянами

Знаменитость рассказала, кому из россиян в начале войны писала, и что они ей ответили на это.

У известной украинской актрисы Наталки Денисенко было много коллег из России, ведь раньше она работала с ними на одной съемочной площадке.

Когда началась полномасштабная война, звезда надеялась на их поддержку, потому писала им всем. Впрочем, это было бесполезно.

"Я писала всем. И Батареву тоже я писала. Дима Пчела – он тоже приезжал и говорил: "Я так люблю ваш Киев". И Дицевичу писала, и Женя Лазар… Просто они… такие: "Все будет хорошо". Лазар написал: "Скоро все закончится, храни вас Бог", — рассказала актриса в программе ЖВЛ.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Комментировать их позицию Наталка не стала, однако знаменитость четко убеждена, что больше россияне не будут сниматься в украинских проектах.

"Такого больше не будет. Будете сидеть у себя в Москве", — отметила знаменитость.

Вспомнила Наталка, как попала в скандал из-за съемок в одном сериале с российской актрисой. Поддержала тогда Денисенко только Ксения Мишина.

"Было больно и неприятно, что меня обзывают предательницей. Я даже проплакала целый день. Меня очень поддержала Ксюша Мишина, она там со мной проводила беседы. Были актрисы, подружки мои, которые сказали: "А я не буду молчать, Наташа! Ты предательница!" – вспомнила знаменитость.

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В общем, россиянку сняли с роли, а Наталка же, в свою очередь, не держит зла на своих коллег за сценой.

"Нет такого, что: "Как они могли". Я реально понимаю, что это нормально в нашей ситуации, что они на меня вылили волну хейта", — прокомментировала звезда.

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