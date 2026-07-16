Денисенко заинтриговала сменой фамилии после свадьбы и почему подпишет с женихом брачный контракт

Наталка Денисенко с женихом / © instagram.com/natalka_denisenko

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Украинская актриса Наталка Денисенко заинтриговала сменой фамилии после свадьбы и объяснила, почему будет подписывать брачный контракт с женихом, манекенщиком Юрием Савранским.

Артистка, которая в конце июня обручилась, активно готовится к свадьбе. Знаменитость на проекте «Наодинці з Гламуром» говорит, что с празднованием они долго затягивать не будут. Дело в том, что осенью у Наталки Денисенко премьера нового спектакля. К этому времени актриса хочет заключить брак.

Кстати, у Наталки Денисенко и Юрия Савранского будет брачный контракт. Актриса говорит, что после развода у нее был опыт с разделом общего имущества. Так что, в случае чего, знаменитость хочет быть готовой ко всему.

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Наталка Денисенко с женихом / © instagram.com/natalka_denisenko

«Конечно, подпишем (брачный контракт — прим. ред.). Когда я разводилась, то нужно было с мужем делить какое-то имущество. Мы с Юрием планируем на всю жизнь, но это какая-то гарантия и для него, и для его детей, и для моего сына. Только в этом есть нужда», — делится артистка.

Кстати, ведущая проекта Анна Севастьянова поинтересовалась у Наталки Денисенко, будет ли она менять после свадьбы фамилию и станет ли Савранской. Однако здесь актриса заинтриговала. Знаменитость выдала, что не будет ни двойной фамилии, ни Денисенко, ни Савранская. Подробности артистка пообещала впоследствии все раскрыть.

«Не будет ни того, ни другого. Новости будут со временем», — делится актриса.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Списання Жені Галича з армії, весілля Денисенко, нові стосунки Дантеса | ЕКСКЛЮЗИВ

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Напомним, недавно Наталка Денисенко стала жертвой мошенников. Артистка призналась, на какую сумму средств ее «кинули».

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