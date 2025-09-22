Денисенко запустила новый бизнес и в слезах рассказала о пути к мечте: "Не могла справиться"

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса Наталья Денисенко заявила об открытии собственного дела.

Так, артистка сообщила, что стала основателем собственного ювелирного бренда. Таким образом, кроме актерства, Денисенко будет зарабатывать продажей украшений. Она уже создала новый аккаунт и пообещала все подробности рассказать позже. А пока же отметила, что вложила в "своего ребеночка" много сил. И добавила, что все средства на открытие бизнеса были ее собственными.

По словам Натальи, она шла к новому этапу довольно долго. И ее путь к открытию магазина не был простым. В фотоблоге она поделилась одним из эпизодов жизни, где предстает со слезами на глазах. Актриса говорит, что все уже позади и сейчас она благодарна за поддержку близкому человеку, который оказался с ней в ответственный период.

Наталка Денисенко о новом бизнесе / © instagram.com/natalka_denisenko

"Было такое, что я после съемок рыдала в туалете... От напряжения, отчаяния, колоссального объема потраченных сил, потому что я не могла справиться с тем объемом, который я взяла на себя... Создавать нечто особенное с нуля за собственные средства, собственными силами — это очень нелегко! Но это интересный путь, и результат, который вы скоро увидите, стоит всех денег и сил! И если бы не один человек, я бы, наверное, сошла с ума!" — откровенно поделилась звезда в Instagram.

