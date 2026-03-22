Дениз Ричардс сделала пластическую операцию и на фото до и после удивила, как изменилось ее лицо

Дениз Ричардс / © Associated Press

Американская актриса и модель Дениз Ричардс сделала пластическую операцию на лице.

Знаменитость решилась на изменения во внешнем виде и не стала этого скрывать. Ранее актриса довольно скептически относилась к пластическим операциям. Единственное, что она в 19 лет увеличивала грудь и со временем делала коррекцию. Однако в прошлом году Дениз Ричардс впервые решилась на пластику лица, пишет Allure. Знаменитость не скрывает, что просто хотела вернуть себе привычный внешний вид.

"Я хотела вернуть все на свои места. Находясь на глазах общественности с 20 лет, люди знают, как я выгляжу - подтяжку лица я не могла бы скрыть", - делится знаменитость.

Дениз Ричардс до и после пластической операции

Наконец, актриса подобрала себе пластического хирурга. В частности, Дениз Ричардс подняли уголки губ, сделали блефаропластику, височную подтяжку бровей. Кроме того, в лицо актрисы вкололи тонкий слой жира, взятого с ее бедер, что помогло осветлить цвет кожи, сделать ее более гладкой и здоровой. Уже после этих манипуляций знаменитости сделали подтяжку лица.

Дениз Ричардс до и после пластической операции

Дениз Ричардс признается, что после того, как восстановилась, то была приятно удивлена и совсем не пожалела о пластической операции. По словам 55-летней актрисы, она действительно визуально помолодела.

Дениз Ричардс до и после пластической операции

