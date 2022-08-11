Держит "ART Оборону": MONATIK сыграет благотворительный концерт в Киеве

Команда Osocor Residence с первых дней полномасштабного вторжения РФ волонтерит и всячески помогает Украине выстоять и победить. Один из инструментов помощи сегодня – благотворительные концерты, чтобы собрать средства украинским защитникам и хотя бы на несколько мгновений вернуть людей в счастливое прошлое благодаря песням.

Именно с благотворительной целью идейный креатор "ART Оборона" MONATIK выйдет на сцену Osocor Residence 23 августа — в канун Дня Независимости Украины.

"Сегодня самое главное — не отчаяться. Поэтому надеюсь, что "ART Оборона" не получит продолжения и война скоро исчезнет из Украины. А эта музыка — сможет отвлечь, вдохновить, напомнить", — подчеркнул артист.

MONATIK анонсировал благотворительный концерт / Фото: пресс-служба MONATIK

Отметим, что с начала войны MONATIK и его команда занимаются волонтерством и собирают гуманитарную помощь для украинской армии. Все средства с монетизации EP "ArtOборона" идут на помощь ВСУ.

Напомним, MONATIK – не первый артист, который вышел на сцену Osocor Residence с благотворительной целью. 22 июля ради помощи ВСУ в резиденции состоялся большой концерт Верки Сердючки. Во время выступления украинской суперзвезды удалось собрать 184 тыс. гривен, 100 тыс. из них Андрей Данилко перечислил в благотворительный фонд "НЕОПАЛИМА КУПИНА" на покупку 10 комплектов раций. Также команда Osocor Residence передала 84 тыс. на покупку автомобиля для украинских защитников.

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