Дерзкая Алена Шоптенко в рубашке на обнаженное тело засветила бюст

Танцовщица снялась в провокационной фотосессии.

Украинская танцовщица, главный хореограф "Танцев со звездами" Алена Шоптенко очаровала поклонников новой атмосферной фотосессией.

На странице в Instagram знаменитость поделилась черно-белыми кадрами, на которых предстала в белоснежной рубашке, брюках и с бабочкой на шее. Наряд Алены немного приспущен так, что несколько засветил ее бюст.

instagram.com/alena_shoptenko

Автором фотосессии выступила Екатерина Кондратьева. "Изменила спортивный костюм на смокинг. И как теперь выбрать фото?" – подписала фотографии Шоптенко.

instagram.com/alena_shoptenko

В свою очередь поклонники танцовщицы завалили ее комплиментами и даже сравнили с богиней: "Вау! Невероятная красота!", "Роскошный костюм на роскошной женщине", "Мне всегда нравились утонченные женщины".

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