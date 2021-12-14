Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Дерзкая Алена Шоптенко в рубашке на обнаженное тело засветила бюст

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Дерзкая Алена Шоптенко в рубашке на обнаженное тело засветила бюст

instagram.com/alena_shoptenko

Танцовщица снялась в провокационной фотосессии.

Украинская танцовщица, главный хореограф "Танцев со звездами" Алена Шоптенко очаровала поклонников новой атмосферной фотосессией.

На странице в Instagram знаменитость поделилась черно-белыми кадрами, на которых предстала в белоснежной рубашке, брюках и с бабочкой на шее. Наряд Алены немного приспущен так, что несколько засветил ее бюст.

© instagram.com/alena_shoptenko
instagram.com/alena_shoptenko

Автором фотосессии выступила Екатерина Кондратьева. "Изменила спортивный костюм на смокинг. И как теперь выбрать фото?" – подписала фотографии Шоптенко.

© instagram.com/alena_shoptenko
instagram.com/alena_shoptenko

В свою очередь поклонники танцовщицы завалили ее комплиментами и даже сравнили с богиней: "Вау! Невероятная красота!", "Роскошный костюм на роскошной женщине", "Мне всегда нравились утонченные женщины".

Читайте также:

Следующая публикация