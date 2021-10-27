Дерзкая Ани Лорак в черном боди засветила обнаженные стройные ножки

Артистка соблазнительно анонсировала выход нового альбома.

Певица Ани Лорак порадовала поклонников приятным известием.

Так, артистка готовит к выходу новый альбом и анонсировала его звезда довольно романтично. С поклонниками Лорак поделилась несколькими соблазнительными кадрами, на которых предстает в черных нарядах.

instagram.com/anilorak

С вечерним макияжем и волнистыми волосами Лорак позирует в мини-платье, а также черном боди, подчеркнувшем ее идеально стройные ноги.

instagram.com/anilorak

"Мой новый альбом — о сильной и одновременно слабой, о побеждающей и побежденной. Ведь сила любви дарит нашей душе краски, которые позволяют по-настоящему чувствовать жизнь. Ведь любить — значит жить", — подписала кадры таким философским текстом Ани.

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