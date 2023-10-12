Дерзкая Анна Саливанчук в пиджаке на голое тело посветила обнаженным бюстом в центре Киева

Украинская актриса Анна Саливанчук взбудоражила воображение поклонников, снявшись в новой провокационной фотосессии.

На этот раз съемки проходили в центре Киева, на Крещатике. На снимках Саливанчук запечатлена в солнечный день. Во время фотосета звезда была одета в джинсы с высокой талией, красные туфли, синий галстук и светло-серый пиджак на голое тело.

В таком виде Анна смело позировала на камеру и даже несколько засветила обнаженную грудь. Эти откровенные фотографии Саливанчук сопроводила серьезным текстом о реалиях украинцев.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Своими пикантными фотографиями звезда привлекла внимание подписчиков к новому посту и рассказала о важных вещах:

"В последнее время у кого не спрошу, у всех куча проблем. И не просто вирус и ветрянка, а все гораздо глобальнее – онко, забирают квартиру несправедливо, сгорел дом, рак крови, больные дети, облысение из-за стрессов и еще куча всего – и это только те люди, которые окружали меня за последнюю неделю… Я уже молчу о нашей войне, Харькове, Авдеевке, Израиле, детях, мужчинах, женщинах, военных… И это только начало… У нас всех разбиты сердца… Мы все держимся из последних сил. Но, к сожалению, есть токсичные люди, которые пытаются на ровном месте сделать проблему и вывести тебя из колеи. Умоляю вас, если вы понимаете, что рядом есть такие люди – сразу с ними прощайтесь и концентрируйтесь на том, что вам дает силы", – написала Саливанчук.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Также она посоветовала прекратить себя критиковать, прощаться со страхами и сомнениями, хвалить себя, быть ласковыми к своему собственному мышлению и не осуждать себя за негативные мысли, а пытаться их сразу заменять положительными.

"Полюбите свои недостатки так же, как и преимущества. Они такая же часть вашей личности, как и все остальное. Ухаживайте за своим телом – следите за тем, что вы едите и пьете. Когда смотрите на себя в зеркало, делайте это из любви не бойтесь просить помощи и не отказывайтесь, если вам ее предлагают. Фокусируйтесь на своих сильных качествах и преимуществах – развивайте их. Никогда не сомневайтесь – вы прекрасны, вы уникальны, и вы достойны всего лучшего", – добавила Саливанчук.

Напомним, недавно Анна Саливанчук очаровала нежной фотосессией в поле. Актриса примерила платье-ночнушку и венок и в таком виде позировала фотографу.

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