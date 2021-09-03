Дерзкая Анна Тринчер почти обнаженной снялась в новом клипе "По губам"

Артистка выпустила новое провокационное видео.

Украинская певица и блогер Анна Тринчер, которая недавно устроила скандал в одном из киевских троллейбусов, выпустила новый клип на песню "По губам".

Режиссером видео выступил клипмейкер Герман Ненов. Это их вторая совместная работа. По словам Тринчер, Ненов покорил ее своим перфекционизмом, скрупулезностью и педантичностью в работе.

Анна Тринчер и Герман Ненов

Герман и Анна работали на семи специально созданных локациях в одном из крупнейших павильонов Киева площадью более 1000 кв.м, а в кадре и за кадром находилось более 90 человек.

"Если обычно у меня уходит 7-10 дней на разработку концепции, то на этот раз идея родилась за два дня. В этой работе я раскрыл артистку совсем с другой стороны: сделал ее взрослой и сексуальной. Зрителей ждет много откровений. Внутренний эротизм присутствует в каждом кадре клипа. Работа кипела более суток. Артистка стоически со всем справилась — и я очень ею горжусь!" — отметил Ненов.

Кроме Анны, героями видео выступили популярные блогеры WhyNot House. Не обошлось без парня певицы, блогера Александра Волошина.

Анна Тринчер, клип "По губам"

"Я представлена ​​в совершенно необычном для меня собирательном образе соблазнительницы. Семь трансформаций, неожиданных, абсолютно контрастных между собой! Мы задавались вопросом, у кого было такое количество образов в клипе, и насчитали только у Бейонсе и Джей Ло! Мы готовились к клипу больше месяца, показали очень сложную игру света. Заранее готовили танцевальные номера, проводили по четыре репетиции каждый день. Считаю, что вся наша команда достигла wow-эффекта!" — поделилась Тринчер.

Напомним, не так давно Анна Тринчер в бикини похвасталась подтянутой фигурой без фильтров. Артистка поделилась кадрами с отдыха.

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