Дерзкая Снежана Бабкина в боди и латексных ботфортах очаровала стройностью

Артистка снялась в соблазнительной фотосессии.

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана после трех родов имеет идеальную фигуру.

Артистка часто демонстрирует результаты физических упражнений и правильного питания. Вот и на этот раз знаменитость не утратила возможности похвастаться своими стройными формами. На странице в Instagram Бабкина разместила короткий ролик, в котором позирует в черном боди и латексных ботфортах.

Как сообщила Снежана, это бэкстейдж ее новой провокационной фотосессии, кадрами из которой она пообещала поделиться вскоре.

"Такую красоту наснимали! После такой фотосессии ощущение, что вагонов восемь разгрузили", — призналась Бабкина.

Интересно, что съемки проходили под одну из последних песен группы "Океан Эльзы" "Місто весни".

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку