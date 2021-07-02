Дерзкая TAYANNA в пиджаке на голое тело и мини-юбке пригласила на концерт

Дерзкая TAYANNA в пиджаке на голое тело и мини-юбке пригласила на концерт

Артистка оригинально анонсировала выступление во Львове.

Украинская певица TAYANNA, которая недавно рассекретила новые отношения, взбудоражила воображение фанатов новым пикантным снимком.

На странице в Instagram артистка запостила фотографию, на которой позирует в малиновом костюме — мини-юбке и пиджаке. Исполнительница изображена топлесс. Этим фото знаменитость решила привлечь внимание фанов к своему грядущему концерту во Львове.

instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Июнь мгновенно пролетел, а я только почувствовала лето. Не теряйте возможность отдохнуть душой! Сейчас погода распологает к встречам с друзьями, хорошей компании, танцам до утра. Кстати, 7 августа я готовлю особый концерт во Львове. Всех приглашаю очень и буду счастлива видеть", — подписала фотографию TAYANNA.

Поклонники певицы отметили, что обязательно придут на концерт и уже не могут дождаться встречи.

Напомним, в начале января обнаженная TAYANNA показала, как купалась в ледяной воде под открытым небом.

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