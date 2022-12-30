Дерзкая Тина Кароль с вечерним мейк-апом и в черном пальто засветила стройные ножки

Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников кадрами из недавней фотосессии, в которой предстала в роскошном образе.

На своей странице в Instagram исполнительница поделилась серией снимков, на которых позирует в длинном черном пальто от бренда одежды A.M.G., туфлях-лодочках и с ярким макияжем. Автором фотосессии выступил Anton Kulakowskiy.

Тина Король / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина позирует на красном фоне. Во время съемок исполнительница продемонстрировала стройные ноги и разную палитру эмоций – от радости до суровости.

Тина Король / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Король / Фото: instagram.com/tina_karol

"Красное — это любовь, а черное — это печаль", — загадочно подписала фотографии исполнительница.

Тина Король / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Король / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Король / Фото: instagram.com/tina_karol

Подписчики страницы Тины, в свою очередь, поделились эмоциями от увиденного: "это пожар, невероятно красиво!", "В этих фото, в глазах – ум, секс, нежность, сила духа", "фотографу браво! Без всяких лишних эротизмов показать всю вашу внутреннюю раскрепощенность...".

Кстати, чуть позже в своем Telegram-канале Кароль показала, как проходила эти съемка. На видео видно, что в студии установили необходимые локации, а также натянули красное полотно, рядом с которым установили полотна черного и белого цветов, чтобы создать желаемый эффект для съемки.

Напомним, на днях Тина Кароль поделилась с фанами, как провела время "на домашнем". Артистка показалась в топе и спортивках, без макияжа. Также Тина призналась, что в свободное время обожает посмотреть программу "Маппет-шоу".

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