Дерзкая Вера Брежнева в топе выпятила на камеру пышный бюст

Звезда удивила любопытным образом.

Певица Вера Брежнева одевается стильно и элегантно.

В частности, артистка выглядит непревзойденно как в романтическом образе, так и в довольно дерзком. Звезда опубликовала новое фото на своей странице в Instagram, на котором предстала в интересном образе. Исполнительница надела черный спортивный топ, который дополнила жакетом и шляпой.

В общем наряд Веры изрядно подчеркнул стройную фигуру звезды.

Вера Брежнева / instagram.com/ververa

У Брежневой красивая и стройная талия. Кроме того, у певицы аппетитный бюст. Соблазнительная Вера даже выбрала такую позу, которая хорошо это продемонстрировала. Исполнительница села на стул, выпятила свою грудь, а руки завела за спину.

К слову, Веру засыпали комплиментами не только ее поклонники, но и коллеги по сцене. В частности, даже Потап не сдержался и оставил смайлик в виде огонька.

Читайте также: