Дерзкие танцы, откровенные костюмы и иностранные музыканты: как прошел концерт Тины Кароль в Киеве

Артистка выступила с шоу "Красиво" в украинской столице.

Украинская певица Тина Кароль отыграла в Киеве свой концерт в рамках шоу "Красиво".

7 января исполнительница выступила во дворце "Украина", после чего отправилась в тур. Концерты артистки заявлены в Запорожье, Харькове, Полтаве и Львове. Интересно, что поклонники раскупили все билеты на шоу еще задолго до начала концертов.

Во время шоу "Красиво" Кароль исполнила композиции из своих последних альбомов "Двойной рай", "Красиво", а также любимые хиты фанов из своего репертуара.

Режиссером концерта выступила сама певица. "Красиво" — это шоу с живым бэндом, яркими хореографическими постановками, уникальным архитектурным решением света, лайф-трансляцией и моушен графикой на экранах.

Во время концерта Тина Кароль выразила речь, которая растрогала зрителей в зале:

"Я сегодня буду жадно любить вас, жадно требовать вашей любви, жадно обмениваться этими чистыми, нежными, трепетными чувствами, которые сегодня есть между нами. Не бойтесь требовать от жизни жадно своего счастья, потому что мироздание оно для нас, мы творим историю в каждом дне. Не оглядывайтесь и я не буду! Пусть ваши мечты с этой секунды становятся целью. Достигайте своих целей, не боясь ничего на своем пути!" – сказала певица со сцены.

В концерте приняли участие знаменитые американские музыканты – басист Deron Bell, барабанщик Aaron Smith, а также неизменный музыкальный директор и гитарист певицы Антон Попов.

Хореографом-постановщиком концерта "Красиво" выступил Дмитрий Жук, отдавший предпочтение шоу-номерам в стиле контемпорари, модерн и хип-хоп.

Фильм-концерт Тины Кароль "Бегу на свет" телезрители увидят 15 января в эфире канала 1+1. В фильм вошли лучшие номера концерта, уникальные кадры подготовки этого масштабного шоу, а также эксклюзивные интервью Тины. Режиссерами фильма-концерта выступили Максим Делиергиев и Алина Симоненко.

В преддверии фильма певица выпустила муд-видео первой части концерта "Двойной рай" на своем YouTube-канале.

Отметим, что Тина Кароль уже объявила о новых датах выступлений в Украине. Шоу "Красиво" состоится 7 марта в Херсоне, 8 марта в Одессе и 9 марта в Белой Церкви. Даты выступлений в других городах обновятся в скором времени.

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