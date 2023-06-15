Дети-актеры из известных фильмов тогда и сейчас: как изменились "Кудряшка Сью", Кевин Маккалистер и другие

В 1990-х годах был настоящий бум в киноиндустрии, когда на экранах появилось немало культовых фильмов, которые сделали детей-актеров звездами.

Сейчас сложно представить новогодние праздники без комедии "Один дома" или "Кудряшка Сью". Фильмы сделали детей-актеров безумно популярными, а зрители навсегда запомнили их в юном возрасте. Однако с годами они очень сильно изменились. Многие из артистов прекратили актерскую карьеру или едва не потеряли ее.

Редакция сайта ТСН.ua собрала подборку об известных детях-актерах. Предлагаем посмотреть, как Кевин Маккалистер, "Кудряшка Сью", Уэнсдей и другие изменились с годами.

Маколей Калкин ("Один дома")

Известный актер Маколей Калкин прославился еще в совсем юном возрасте. Когда Калкину было 10 лет, вышел на экраны фильм "Один дома", который сделал его безумно популярным.

Маколей Калкин в фильме "Один дома" / Фото: скриншот с видео

Однако после выхода этой картины карьера Маколея пошла на спад. А виной тому был его отец, которого интересовали лишь заработанные сыном деньги. В частности, он не перебирал картинами, поэтому часто маленький актер играл в провальных фильмах, требовал высоких гонораров и ставил режиссерам условия. В конце концов, Маколей в возрасте 13 лет ушел из кино. Мать актера развелась с отцом, а тот, забрав все деньги, ушел от них.

Маколей Калкин / Фото: Getty Images

Калкин на время поставил карьеру на паузу, впрочем постепенно возвращался в кино. Правда, у картин не было безумного успеха. Моральное состояние актера тем временем ухудшалось, он начал употреблять наркотики и даже за это был арестован.

Маколей Калкин / Фото: Associated Press

В конце концов Маколей завязал с пагубными привычками. Актеру досталась роль в сериале "Американская история ужасов", которая стала его своеобразной реабилитацией в кино. Сейчас артист продолжает активно сниматься.

42-летний актер находится в отношениях с актрисой Брендой Сонг. Вместе они воспитывают сына и дочь.

Маколей Калкин и Бренда Сонг / Фото: Getty Images

Дэрил Сабара ("Дети шпионов")

Американский актер стал безумно популярным в девять лет, когда на экраны вышел фильм "Дети шпионов".

Дэрил Сабара в фильме "Дети шпионов" / Фото: скриншот с видео

В конце концов, именно эта работа стала самой успешной в его актерской карьере. У Дэрила было множество ролей в известных сериалах и фильмах, но все они были эпизодическими. Сейчас актер почти не снимается в кино, лишь иногда появляется на телевидении.

Дэрил Сабара / Фото: Associated Press

В личной жизни у Дэрила все в порядке. С 2018 года он живет в браке с певицей Меган Трейнер, у пары за это время родилось двое детей. Сейчас актеру 30 лет.

Дэрил Сабара с женой / Фото: Associated Press

Элисон Портер ("Кудряшка Сью")

Американская актриса прославилась в 10 лет, когда на экраны вышла лента "Кудряшка Сью".

Элисон Портер в фильме "Кудряшка Сью" / Фото: скриншот с видео

Фильм сделал юную Элисон безумно популярной. Между тем для самой девушки это стала едва ли не последняя роль в кино. Она завершила актерскую карьеру и стала певицей. Правда, это занятие тоже не принесло ей безумной популярности, за исключением того, что она стала победительницей американского шоу "Голос". У Элисон были проблемы со злоупотреблением наркотических веществ и алкоголя.

Элисон Портер / Фото: Associated Press

Сейчас Элисон 41 год. В этом году она вышла замуж за танцора Джастина, от которого родила дочь. Портер также воспитывает двоих детей от предыдущего брака с торговцем фруктов.

Элисон Портер с мужем / Фото: instagram.com/iam_alisanporter

Кристина Риччи ("Семейка Адамсов")

Американская актриса стала безумно популярной в возрасте 11 лет благодаря фильму "Семейка Адамс", где она непревзойденно сыграла роль мрачной Уэнсдей.

Кристина Риччи в фильме "Семейка Адамсов" / Фото: скриншот с видео

После выхода фильма на экраны Кристина начала активно развивать актерскую карьеру. У нее было немало успешных ролей в таких картинах, как "Каспер", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Сонная лощина", "Анатомия Грей", "Уэнсдей" и многие другие.

Кристина Риччи / Фото: Associated Press

Актрисе сейчас 43 года. Она состоит в браке с парикмахером Марком Хэмптоном. Вместе пара воспитывает дочь. От предыдущего брака у актрисы есть сын.

Кристина Риччи / Фото: Associated Press

Мэри-Кейт и Эшли Олсен ("Двое: я и моя тень")

Американские актрисы-близнецы стали безумно популярны в девять лет, когда на экраны вышел фильм "Двое: я и моя тень".

Сестры Олсен в фильме "Двое: я и моя тень" / Фото: скриншот с видео

После фильма их карьера пошла вверх. Актрисы снимались во многих фильмах и даже основали собственную компанию, став самыми молодыми продюсерами в Голливуде. В последний раз близнецы вместе снялись в фильме "Мгновения Нью-Йорка", однако он был провальным. Дальше они появлялись на телеэкранах только порознь.

Сестры Олсен / Фото: Associated Press

Сегодня сестрам 37 лет. Об их личной жизни мало что известно, ведь близнецы держат ее в тайне, так что она окутана слухами.

Сестры Олсен / Фото: Associated Press

Натали Портман ("Леон")

Голливудская актриса стала безумно популярной в 13 лет, когда на экраны вышел культовый фильм Люка Бессона "Леон".

Натали Портман в фильме "Леон" / Фото: скриншот с видео

После этого карьера юной актрисы резко пошла вверх. Знаменитость снялась в таких известных фильмах, как "Противостояние", "Звездные войны", "Тор" и многие другие. За роль в ленте "Черный лебедь" Натали получила кинопремию "Оскар".

Натали Портман / Фото: Associated Press

Сейчас актрисе 42 года. Она состоит в браке с танцором Бенжаменом Мильпье. У пары есть двое общих детей – дочь и сын. Однако в этом году стало известно, что муж изменяет Портман. В настоящее время пара пытается сохранить брак.

Натали Портман с мужем / Фото: Associated Press

Дэниел Рэдклифф ("Гарри Поттер")

Британский актер стал безумно популярен в 12 лет, когда на экраны вышел фильм "Гарри Поттер и философский камень", где он сыграл главную роль. В конце концов последняя часть фильма о мальчике-волшебнике вышла в 2011 году. Так что Рэдклифф вырос в телеэкране.

Дэниел Рэдклифф в фильме "Гарри Поттер" / Фото: скриншот с видео

После завершения съемок киносаги актер активно развивал карьеру. Он снимался в таких фильмах, как "Иллюзия обмана: Второй акт", "Абсолютная власть", "Джунгли" и другие. У актера были проблемы с алкоголем после успеха фильма о Гарри Поттере. Однако он перестал пить.

Дэниел Рэдклифф / Фото: wmagazine.com

Сейчас Дэниелу 33 года. Он не снимается в кино, ведь до 2024 поставил карьеру на паузу. Причиной тому стало то, что актер посвятил себя отцовству. В этом году он впервые стал отцом.

Дэниел Рэдклифф с избранницей / Фото: Associated Press

Майкл Оливер ("Трудный ребенок")

Американский актер прославился в восемь лет, когда на экраны вышел фильм "Трудный ребенок".

Майкл Оливер в фильме "Трудный ребенок" / Фото: скриншот с видео

Однако роль в картине стала его последней успешной работой в актерской карьере. С 1995 года он больше не снимается в фильмах. В общем, роль во второй части "Трудного ребенка" полностью разорила семью Майкла, ведь мама судилась со студией Universal и проиграла дело.

Майкл Оливер / Фото: скриншот с видео

Сейчас актеру 41 год. Он состоит в браке с давней подругой Магнолией.

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