Дети-актеры из известных фильмов тогда и сейчас: как изменились "Кудряшка Сью", Кевин Маккалистер и другие

Многие знаменитые актеры завершили карьеру.
В 1990-х годах был настоящий бум в киноиндустрии, когда на экранах появилось немало культовых фильмов, которые сделали детей-актеров звездами.
Сейчас сложно представить новогодние праздники без комедии "Один дома" или "Кудряшка Сью". Фильмы сделали детей-актеров безумно популярными, а зрители навсегда запомнили их в юном возрасте. Однако с годами они очень сильно изменились. Многие из артистов прекратили актерскую карьеру или едва не потеряли ее.
Редакция сайта ТСН.ua собрала подборку об известных детях-актерах. Предлагаем посмотреть, как Кевин Маккалистер, "Кудряшка Сью", Уэнсдей и другие изменились с годами.
Маколей Калкин ("Один дома")
Известный актер Маколей Калкин прославился еще в совсем юном возрасте. Когда Калкину было 10 лет, вышел на экраны фильм "Один дома", который сделал его безумно популярным.
Однако после выхода этой картины карьера Маколея пошла на спад. А виной тому был его отец, которого интересовали лишь заработанные сыном деньги. В частности, он не перебирал картинами, поэтому часто маленький актер играл в провальных фильмах, требовал высоких гонораров и ставил режиссерам условия. В конце концов, Маколей в возрасте 13 лет ушел из кино. Мать актера развелась с отцом, а тот, забрав все деньги, ушел от них.
Калкин на время поставил карьеру на паузу, впрочем постепенно возвращался в кино. Правда, у картин не было безумного успеха. Моральное состояние актера тем временем ухудшалось, он начал употреблять наркотики и даже за это был арестован.
В конце концов Маколей завязал с пагубными привычками. Актеру досталась роль в сериале "Американская история ужасов", которая стала его своеобразной реабилитацией в кино. Сейчас артист продолжает активно сниматься.
42-летний актер находится в отношениях с актрисой Брендой Сонг. Вместе они воспитывают сына и дочь.
Дэрил Сабара ("Дети шпионов")
Американский актер стал безумно популярным в девять лет, когда на экраны вышел фильм "Дети шпионов".
В конце концов, именно эта работа стала самой успешной в его актерской карьере. У Дэрила было множество ролей в известных сериалах и фильмах, но все они были эпизодическими. Сейчас актер почти не снимается в кино, лишь иногда появляется на телевидении.
В личной жизни у Дэрила все в порядке. С 2018 года он живет в браке с певицей Меган Трейнер, у пары за это время родилось двое детей. Сейчас актеру 30 лет.
Элисон Портер ("Кудряшка Сью")
Американская актриса прославилась в 10 лет, когда на экраны вышла лента "Кудряшка Сью".
Фильм сделал юную Элисон безумно популярной. Между тем для самой девушки это стала едва ли не последняя роль в кино. Она завершила актерскую карьеру и стала певицей. Правда, это занятие тоже не принесло ей безумной популярности, за исключением того, что она стала победительницей американского шоу "Голос". У Элисон были проблемы со злоупотреблением наркотических веществ и алкоголя.
Сейчас Элисон 41 год. В этом году она вышла замуж за танцора Джастина, от которого родила дочь. Портер также воспитывает двоих детей от предыдущего брака с торговцем фруктов.
Кристина Риччи ("Семейка Адамсов")
Американская актриса стала безумно популярной в возрасте 11 лет благодаря фильму "Семейка Адамс", где она непревзойденно сыграла роль мрачной Уэнсдей.
После выхода фильма на экраны Кристина начала активно развивать актерскую карьеру. У нее было немало успешных ролей в таких картинах, как "Каспер", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Сонная лощина", "Анатомия Грей", "Уэнсдей" и многие другие.
Актрисе сейчас 43 года. Она состоит в браке с парикмахером Марком Хэмптоном. Вместе пара воспитывает дочь. От предыдущего брака у актрисы есть сын.
Мэри-Кейт и Эшли Олсен ("Двое: я и моя тень")
Американские актрисы-близнецы стали безумно популярны в девять лет, когда на экраны вышел фильм "Двое: я и моя тень".
После фильма их карьера пошла вверх. Актрисы снимались во многих фильмах и даже основали собственную компанию, став самыми молодыми продюсерами в Голливуде. В последний раз близнецы вместе снялись в фильме "Мгновения Нью-Йорка", однако он был провальным. Дальше они появлялись на телеэкранах только порознь.
Сегодня сестрам 37 лет. Об их личной жизни мало что известно, ведь близнецы держат ее в тайне, так что она окутана слухами.
Натали Портман ("Леон")
Голливудская актриса стала безумно популярной в 13 лет, когда на экраны вышел культовый фильм Люка Бессона "Леон".
После этого карьера юной актрисы резко пошла вверх. Знаменитость снялась в таких известных фильмах, как "Противостояние", "Звездные войны", "Тор" и многие другие. За роль в ленте "Черный лебедь" Натали получила кинопремию "Оскар".
Сейчас актрисе 42 года. Она состоит в браке с танцором Бенжаменом Мильпье. У пары есть двое общих детей – дочь и сын. Однако в этом году стало известно, что муж изменяет Портман. В настоящее время пара пытается сохранить брак.
Дэниел Рэдклифф ("Гарри Поттер")
Британский актер стал безумно популярен в 12 лет, когда на экраны вышел фильм "Гарри Поттер и философский камень", где он сыграл главную роль. В конце концов последняя часть фильма о мальчике-волшебнике вышла в 2011 году. Так что Рэдклифф вырос в телеэкране.
После завершения съемок киносаги актер активно развивал карьеру. Он снимался в таких фильмах, как "Иллюзия обмана: Второй акт", "Абсолютная власть", "Джунгли" и другие. У актера были проблемы с алкоголем после успеха фильма о Гарри Поттере. Однако он перестал пить.
Сейчас Дэниелу 33 года. Он не снимается в кино, ведь до 2024 поставил карьеру на паузу. Причиной тому стало то, что актер посвятил себя отцовству. В этом году он впервые стал отцом.
Майкл Оливер ("Трудный ребенок")
Американский актер прославился в восемь лет, когда на экраны вышел фильм "Трудный ребенок".
Однако роль в картине стала его последней успешной работой в актерской карьере. С 1995 года он больше не снимается в фильмах. В общем, роль во второй части "Трудного ребенка" полностью разорила семью Майкла, ведь мама судилась со студией Universal и проиграла дело.
Сейчас актеру 41 год. Он состоит в браке с давней подругой Магнолией.
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