Дети Анджелины Джоли встревожены ее состоянием здоровья: что их шокирует в внешнем виде актрисы

Анджелина Джоли / © Associated Press

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Дети американской актрисы Анджелины Джоли серьезно встревожены ее состоянием.

Дело в том, что у артистки часто были проблемы с весом. В частности, звезда Голливуда стремительно худела и даже боролась с анорексией. Летом, когда Анджелина Джоли представляла фильм “Мария”, где она сыграла главную роль, то просто шокировала своей худощавостью. Издание RadarOnline.com пишет, что тогда вес знаменитости был меньше, чем 45 килограммов.

Дети актрисы серьезно обеспокоены, чтобы не вернулась ее давняя болезнь — анорексия, о чем утверждает инсайдер таблоида. Поэтому сыновья и дочери Анджелины Джоли вместе с ней ездят на закупку продуктов, устраивают семейные ужины и следят за тем, чтобы их мама хорошо питалась.

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Анджелина Джоли / © Associated Press

“Они вместе покупают продукты оптом и соблазняют ее лакомыми кусочками из пекарни, а также каждый вечер готовят семейные блюда, чтобы поощрить ее набрать вес. Она все еще выглядит худощаво, ее лодыжки похожи на веточки, но под пристальным наблюдением детей она съедает еще немного”, — утверждает инсайдер.

Отметим, ранее Анджелина Джоли испытывала проблемы с потерей веса. Стремительно худеть она начала в 2013 году. Тогда на это обратил внимание тогдашний муж актрисы Брэд Питт, который забил тревогу и заставил ее начать лечение. Однако после их развода проблема Джоли обострилась, и она даже весила 38 кило. Впрочем, после длительного лечения актриса все же поборола анорексию.

Напомним, недавно в Сети появились новые фото 18-летней дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта. Шайло просто ошеломила своим сходством со звездной мамой.