Дети Джоли и Питта сменили номера, чтобы отец не нашел их: актер придумал, как восстановить связь с ними

Анджелина Джоли и Брэд Питт / © Associated Press

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Дети голливудских экс-супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта окончательно вычеркнули отца из своей жизни.

Они перестали использовать его фамилию, а некоторые официально даже сменили документы. Источник издания Daily Mail говорит, что Брэд Питт предполагал, что такое произойдет, хотя для него это и было «огромной пощечиной». Однако, оказывается, дети не только таким образом отказались от отца. Они сменили номера, чтобы Брэд Питт никак не мог с ними связаться.

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«В прошлом он пытался связаться с детьми, хотя был уверен, что Энджи прекратит любое общение. Он выяснил, что все они поменяли свою контактную информацию», — говорится в сообщении инсайдера.

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Анджелина Джоли с их с Брэдом Питтом детьми / © Associated Press

Несмотря на отсутствие каких-либо отношений с детьми, Брэд Питт все равно верит в их примирение. Более того, оказывается, у актера уже даже есть план действий. Дело в том, что Анджелина Джоли хочет поселиться за пределами США. Тем временем дети с ней переезжать не планируют. Брэд Питт якобы хочет воспользоваться отсутствием актрисы, чтобы наладить отношения с дочерьми и сыновьями.

«У них из Энджи было много общих друзей, когда они были парой. Некоторые из них не стали на чью-либо сторону, когда они развелись. Брэд полагается на помощь нескольких из них», — говорит инсайдер.

В то же время Брэд Питт понимает, что примирение с детьми — дело не из легких. Инсайдер говорит, что актер не планирует сразу же искать с ними контакт, как только Джоли покинет США. Мол, артист придерживается такого мнения, что всему свое место и свое время.

Напомним, недавно Брэд Питт заинтриговал женитьбой на младшей на 26 лет возлюбленной. Актер обмолвился об их браке.

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