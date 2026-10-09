Дети Елены Кравец воссоединились в Ивано-Франковске и восхитили, как втроем время проводят

Елена Кравец / © instagram.com/lennykravets

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Украинская актриса Елена Кравец впервые за длительное время показала сразу троих своих детей, которые отправились на шопинг в Ивано-Франковске и устроили примерку обновок.

Так, еще в начале сентября звездная мама эвакуировала младших детей, близнецов Ваню и Катю, из Киева в Ивано-Франковск из-за ситуации безопасности. Теперь к ним, похоже, присоединилась старшая сестра Мария. Дети провели время в торговом центре, а затем показали, что приобрели. Смешные кадры Елена распространила в Instagram.

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Особое внимание во время шопинга уделили вещам с отсылками к легендарному Майклу Джексону. Катя оказалась большой поклонницей певца и пополнила гардероб одеждой в его стиле.

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«Первая вещь — достаточно теплая кофта. С такими пуговицами, как у Майкла Джексона. Катя — его фанатка», — рассказали сестры при распаковке покупок.

Дети Елены Кравец / © instagram.com/lennykravets

Вместе с тем, Мария поделилась, что приобрела себе стильную куртку. Так что сразу в кадре примеряла ее и поразмышляла, с чем она будет совмещаться в будущем.

«Следующий и единственный лот от меня — „охотничья“ куртка. Это мой стиль. Буду носить это с брюками карго», — поделилась 23-летняя Мария.

Увидев образ старшей сестры, Екатерина пошутила, сравнив их луки с жизнью поп-короля: «Майкл Джексон и его телохранитель».

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Дети Елены Кравец / © instagram.com/lennykravets

На этом покупки младшей дочери не окончились. Катя приобрела еще пиджак и кофту, однако пиджак оказался слишком большим. Девочка не расстроилась и уже имеет план по его ушиванию.

«Следующее — пиджак с отсылкой к Майлу Джексону. Он немного великоват, но ничего. Мы сходим к ателье и подшьем его под меня. Дальше есть кофта облегающая», — рассказала Екатерина.

Дети Елены Кравец / © instagram.com/lennykravets

Кроме того, Мария позаботилась и о подарках своему парню, который любит стильные шапки. Поскольку примерить их больше было некому, старшая сестра предложила сделать это младшему брату Ивану. И 10-летний юноша согласился.

«Мой парень очень любит такие прикольные шапки на зиму и осень. Нам не на ком примерить, поэтому будет младший брат. Вау! Это хип-хоп», — подытожила Мария.

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Дети Елены Кравец / © instagram.com/lennykravets

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