Дети Ирины Билык: чем занимаются и где находятся сыновья певицы во время войны

У артистки есть два сына, у которых разница в возрасте составляет 16 лет.

В украинской певицы Ирины Билык была довольно бурная личная жизнь.

В исполнительницы було четыре неофициальных брака и один раз она официально была замужем. А вот детей у артистки только двое. Старшего сына знаменитость родила в конце 1990-х годов, а младший появился на свет в 2015 году с помощью суррогатного материнства.

Ирина Билык / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык крайне редко показывает своих детей в фотоблоге, особенно после начала полномасштабной войны, и почти ничего о них не рассказывает. Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, где же сейчас находятся сыновья артисты, чем они занимаются и как выглядят.

Старший сын певицы Глеб Оверчук

Своего первенца Ирина Билык родила 18 июня 1999 года. Отцом парня стал второй фактический муж исполнительницы – модель Андрей Оверчук, с которым она находилась в отношениях с 1998 года по 2002 год.

Старший сын Ирины Билык / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Сейчас их совместному сыну Глебу 24 года. Юноша находится за границей, в Instagram отмечается, что сейчас его профиль находится в Испании. Вероятно, именно там живет Глеб.

Старший сын Ирины Билык / Фото: instagram.com/hlibover.mp4

Сын Ирины Билык почти пошел по стопам звездной мамы. Глеб тоже занялся музыкой, но его привлекает стиль не поп, а рок. Парень даже является участником группы, где играет на барабанах или гитаре. Иногда музыканты дают небольшие концерты.

Старший сын Ирины Билык играет на барабанах / Фото: instagram.com/hlibover.mp4

Внешний вид у Глеба, как у настоящего рокера. Парень, у которого худощавое телосложение, отрастил длинные волосы и набил татуировку.

Старший сын Ирины Билык / Фото: instagram.com/hlibover.mp4

В личной жизни у 24-летнего Глеба тоже уже хорошо. Он находится в отношениях с девушкой-иностранкой по имени Карла. Судя по их фотоблогу, пара вместе уже около года.

Старший сын Ирины Билык со своей девушкой / Фото: instagram.com/hlibover.mp4

Кстати, о войне в Украине Глеб тоже не забывает. Парень в фотоблоге публикует военные новости, а также делает репосты благотворительных сборов. Кроме того, музыкант за границей ходит на митинги в поддержку Украины.

Старший сын Ирины Билык на митинге / Фото: instagram.com/hlibover.mp4

Младший сын певицы Табриз Ахмадов

Во второй раз Ирина Билык стала мамой 8 декабря 2015 года. Сын артистки Табриз появился на свет с помощью суррогатного материнства. Отец мальчика – фотограф Аслан Ахмадов, с которым певица состояла в официальном браке с 2015 года по 2021 год.

Ирина Билык с сыном Табризом / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ранее артистка довольно часто показывала Табриза в соцсетях, после начала полномасштабной войны Ирина Билык почти ничего не рассказывает о сыне.

Ирина Билык с сыном Табризом / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Сейчас мальчику восемь лет, он учится во втором классе. До полномасштабной войны в Украине Ирина Билык планировала отдать сына в школу Монтессори. Однако сейчас он находится за границей, где, скорее всего, и учится. Вероятно, Табриз живет в Испании, ведь в Instagram указывается, что аккаунт артистки чаще всего расположен именно там.

Ирина Билык с сыном Табризом / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

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