Дети из Украины ошеломили танцем на America's Got Talent и рассказали, как РФ напала на нашу страну

Детская танцевальная группа из Днепра Light Balance Kids приняла участие в талант-шоу в США America's Got Talent, аналог проекта "Україна має талант".

Прежде чем показать свой номер, юные танцовщики пообщались с членами жюри и рассказали им об ужасах, которые россия совершает на территории нашей страны. Дети поделились, как они слышали взрывы, видели, как бомбы падают на нашу землю, как им приходилось прятаться в бомбоубежищах.

Также юные артисты поделились, что не все члены семьи смогли приехать, чтобы поддержать их, поскольку отцы остаются в Украине и воюют за нашу независимость и свободу.

"Мы хотим, чтобы в нашей стране снова воцарился мир. Мы хотим рассказать миру, что происходит в Украине. Мы хотим показать наш победный дух", — сказали дети.

После этого танцовщики продемонстрировали номер, состоявший не только из танцевальных движений, но и световых эффектов, дополнявших постановку. В конце номера перед зрителями и судьями появилась башня с флагами и гербом и победными фейерверками.

Жюри признались, что были в восторге от постановки юных артистов:

"Это очень важный месседж. Вы приехали из, возможно, самого темного места в мире, и пересекли земной шар, чтобы принести нам свет. И если я могу сделать что-нибудь от имени Америки и шоу America's Got Talent, чтобы принести вам больше света, чем вы принесли нам, я хотел бы сделать это для вас", – сказал один из членов жюри, канадско-американский ведущий и комик Хауи Мандель.

После своих слов он нажал "золотую кнопку", позволившую Light Balance Kids автоматически попасть в полуфинал проекта.

Отметим, что видео с выступлением украинских танцовщиков на YouTube за несколько дней набрало более полумиллиона просмотров.

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