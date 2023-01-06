Дети из Украины ошеломили танцем на America's Got Talent и рассказали, как РФ напала на нашу страну

Юные танцовщики рассказали об ужасах, которые творит россия на территории Украины.
Детская танцевальная группа из Днепра Light Balance Kids приняла участие в талант-шоу в США America's Got Talent, аналог проекта "Україна має талант".
Прежде чем показать свой номер, юные танцовщики пообщались с членами жюри и рассказали им об ужасах, которые россия совершает на территории нашей страны. Дети поделились, как они слышали взрывы, видели, как бомбы падают на нашу землю, как им приходилось прятаться в бомбоубежищах.
Также юные артисты поделились, что не все члены семьи смогли приехать, чтобы поддержать их, поскольку отцы остаются в Украине и воюют за нашу независимость и свободу.
"Мы хотим, чтобы в нашей стране снова воцарился мир. Мы хотим рассказать миру, что происходит в Украине. Мы хотим показать наш победный дух", — сказали дети.
После этого танцовщики продемонстрировали номер, состоявший не только из танцевальных движений, но и световых эффектов, дополнявших постановку. В конце номера перед зрителями и судьями появилась башня с флагами и гербом и победными фейерверками.
Жюри признались, что были в восторге от постановки юных артистов:
"Это очень важный месседж. Вы приехали из, возможно, самого темного места в мире, и пересекли земной шар, чтобы принести нам свет. И если я могу сделать что-нибудь от имени Америки и шоу America's Got Talent, чтобы принести вам больше света, чем вы принесли нам, я хотел бы сделать это для вас", – сказал один из членов жюри, канадско-американский ведущий и комик Хауи Мандель.
После своих слов он нажал "золотую кнопку", позволившую Light Balance Kids автоматически попасть в полуфинал проекта.
Отметим, что видео с выступлением украинских танцовщиков на YouTube за несколько дней набрало более полумиллиона просмотров.
Читайте также:
- Алина Гросу впервые прокомментировала разрыв с российским актером Полянским
- Остапчук после публичного скандала неожиданно обратился к экс-жене Елене: "Мне жаль и стыдно"
- Жена Андрея Беднякова показалась с двумя детьми на новогоднем фото: "Вместо коробок должен был сидеть наш папа"
- Джереми Реннер в чепчике и с синяками показался в больнице после того, как его переехал ратрак