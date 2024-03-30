Дети Майкла Джексона впервые за длительное время появились вместе на публике: как они выглядят сейчас

Трое детей поп-короля Майкла Джексона очень редко появляются в объективах папарацци и ведут довольно скрытный образ жизни. Впрочем, недавно они сделали исключение и появились на красной дорожке в полном составе.

Так, 27 марта Пэрис Джексон и ее братья Принс и Бланкет вместе посетили допремьерный показ мюзикла "MJ: The Musical", посвященный их покойному отцу. На красной дорожке в Лондоне старший 27-летний сын звезды Принс позировал в черном костюме и бордовой рубашке с черным галстуком. Такого же официального стиля придерживался и младший 22-летний Бланкет, который выбрал для мероприятия классический костюм с белой рубашкой. Дочь Джексона, 25-летняя Пэрис, позировала в платье с открытыми плечами.

Принс Джексон, Пэрис Джексон и Бланкет Джексон / Фото: Getty Images

Интересно, что это первый выход сразу троих детей легендарного певца за практически 10 лет.

Отметим, что наследники поп-певца родились в 90-х. В частности, двое старших детей Майкла родила экс-жена, медсестра Дебби Роу, а младший сын появился на свет с помощью суррогатного материнства.

Напомним, недавно певица Светлана Тарабарова также восхитила фото сразу трех заметно подросших детей.

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