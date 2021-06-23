Дети Санты Димопулос тяжело заболели, пока она отдыхала на Кипре

Артистку настигла черная полоса.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, которая недавно откровенно рассказала о заигрывании женщин с ее мужем-бизнесменом, поделилась печальной новостью.

Так, в своем фотоблоге певица рассказала о проблемах, которые настигли ее семью. Под постом звезда отметила, что пока она находилась на пятидневном ретрите и перезагружалась, дома ее ждала неприятная весть о болезни детей.

"София заболела корью, у Дэни было подозрение на ковид, дети Игоря тоже заболели, собаку отвезли в больницу. Даже я заболела, хотя уже давно забыла что это такое. По работе тоже было пару сложных ситуаций. Присыпьте это разными не приятными бытовыми мелочами", — написала Санта.

instagram.com/santadimopulos

instagram.com/santadimopulos

Однако, исполнительница призналась, такие моменты случаются именно тогда, когда человек начинает что-то менять в своей жизни. Знаменитость считает, что это своего рода определенные испытания, которые нужно проанализировать и принять.

В конце поста Димопулос успокоила своих фанов, отметив, что сейчас все в ее семье здоровы.

Напомним, недавно известная певица Санта Димопулос похвасталась стройной талией на отдыхе в Греции. Артистка поделилась с фанатами эффектными снимками.

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