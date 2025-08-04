Дети Сергея Притулы: как выглядят дочери и сыновья звезды, где они и чем занимаются

Сергей Притула с семьей

Реклама

Экс-ведущий, а ныне общественный деятель, волонтер и основатель одноименного фонда Сергей Притула уже много лет носит гордый статус многодетного отца.

Знаменитость воспитывает четверых детей от двух браков: сына Дмитрия, дочерей Соломию и Стефанию и новорожденного сына Марка, который 1 августа появился на свет. Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать подробнее о личной жизни Сергея Притулы, его потомках и как со временем изменились его методы воспитания.

Первый брак звезды и воспитание первенца после развода

Родительский путь Притулы начался еще в 2008-м, когда от первой жены, Юлии Андрейчук, у него родился первенец — Дмитрий. Тогда карьера шоумена была на взлете, и он раньше признавал, что из-за этого немало пропустил в жизни сына.

Реклама

Хотя брак с Юлией не выдержал испытание временем, отношения с сыном у волонтера сейчас сохранились. Так, они постоянно поддерживают связь, а Дмитрий даже сдружился с Екатериной Сопельник — новой избранницей отца. Так же юноша подружился и со своими сестрами от второго брака отца и с удовольствием проводит с ними время.

Бывшая жена Сергея Притулы с их сыном на архивном фото / © скрин с видео

Дмитрий Притула с сестрой / © instagram.com/siriy_ua

Сейчас старший сын Притулы живет с матерью на западе Украины. Парню в октябре этого года исполнится 17 лет. Он в этом году окончил в киевской школе 11 классов и активно готовится к поступлению в вуз. По словам Сергея, Дмитрий еще не определился, где будет получать высшее образование и колеблется со специальностью — рассматривает варианты и в Украине, и за рубежом. В то же время, подросток уже стал на военный учет в ТЦК.

Сергей Притула с сыном / © facebook.com/serhiyprytula

К слову, Притула никогда не скрывал, что не идеальный отец. Он признает, что когда-то прибегал к физическому наказанию сына, но со временем понял, насколько это ложный путь. Теперь предпочитает строить воспитание на диалоге.

Брак со второй женой Екатериной и рождение дочерей

С Екатериной Сопельник, родом из Донецка, Сергей познакомился во время работы на телевидении. Пара сыграла свадьбу в 2015 году. Уже после брака избранница шоумена внесла в его график обязательный новый пункт: время для семьи. И этот приоритет только усугубился с рождением детей.

Реклама

В этом браке у общественного деятеля родились две дочери – Соломия и Стефания. Интересно, что в свое время Притула в шутку называл себя "отцом, который еще не выполнил миссию до конца" и, как впоследствии выяснилось, не зря.

Сергей Притула с женой / © instagram.com/kateryna_pry

Притула ранее отмечал, что методы воспитания с годами после рождения первенца изменились. Поэтому Стефанию и Соломию он воспитывает мягче, однако признается, что иногда может повысить голос, чем совсем не гордится. Потому старается всегда искать компромиссы.

Кроме того, значительное количество внимания волонтер уделяет вопросу патриотизма в семье во время войны. В частности, девочки иногда приобщаются к помощи папе со сборами для ВСУ и в юном возрасте имеют осознанную проукраинскую позицию.

Дочери Сергея Притулы / © instagram.com/siriy_ua

Старшей дочери Соломии в конце июля исполнилось восемь лет. Девочка растет любознательной и многогранной. Она интересуется музыкой, играет на нескольких инструментах, занимается фехтованием, верховой ездой, шахматами, имеет оранжевый пояс по дзюдо. Сергей называет ее источником вдохновения и неисчерпаемой жажды жизни.

Реклама

Сергей Притула с дочерью Соломией / © instagram.com/siriy_ua

Младшей дочери Стефании весной исполнилось четыре года. Притула не раз говорил, что ее ежедневное присутствие в его жизни и время проведенное вместе — его неизменная лучшая терапия от стресса.

Сергей Притула с дочерью Стефанией / © instagram.com/siriy_ua

Дочь Сергея Притулы Стефания / © instagram.com/siriy_ua

Тайная беременность жены и рождение четвертого ребенка

1 августа 2025 года Сергей Притула стал отцом в четвертый раз — на свет появился его сын Марко. Это стало неожиданностью для фанатов, ведь до этого волонтер ни разу не упоминал публично о беременности жены Екатерины.

Пока что супруги не показывают лицо новорожденного. Тем не менее, звезда делится, что роды в киевском роддоме прошли успешно, несмотря на ежедневные угрозы со стороны государства-террористки.

Сергей Притула с новорожденным сыном Марком / © facebook.com/serhiyprytula

Напомним, недавно звезда "Аферистов в сетях" Елена-Христина Лебедь впервые прокомментировала слухи о беременности первенцем.

Реклама