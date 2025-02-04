Дети Смита удивили появлением на "Грэмми": сын пришел со скворечником на голове, а дочь – в нижнем белье

Дети американского актера Уилла Смита посетили торжественную церемонию вручения музыкальных премий "Грэмми-2025".

Мероприятие состоялось в ночь на 3 февраля. На событии собралось немало звезд шоу-бизнеса, а также их детей. Присутствовали на "Грэмми-2025" дочь и сын Уилла Смита, которые однозначно привлекли к себе внимание своими образами.

Особенно выделялся 26-летний Джейден. Сын актера надел черный костюм с белой рубашкой и галстуком. Образ Смит-младший дополнил довольно необычным аксессуаром. В частности, он надел черный скворечник на голову, который был в виде замка.

Дети Уилла Смита / Фото: Associated Press

Тем временем дочь Уилла Смита отказалась от таких экстравагантных аксессуаров. Однако она тоже выделялась. В частности, 24-летняя Уиллоу надела нижнее белье, поверх которого пальто, которое она не застегивала на пуговицы. Образ дочь актера дополнила туфлями на немалом каблуке.

Дети Уилла Смита / Фото: Associated Press

Однако все же больше всего шума на "Грэмми-2025" наделали рэпер Канье Уэст с женой Бьянкой Цензори. Дело в том, что избранница исполнителя пришла на мероприятие полностью обнаженной. Наконец, полиция вывела супругов из красной дорожки.

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