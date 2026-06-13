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Дети Степана Гиги показали, как выглядит его могила через полгода после смерти
Степан Гига ушел из жизни полгода назад. Жизнь артиста оборвалась 12 декабря 2025 года.
Дети украинского певца Степана Гиги показали, как выглядит его могила.
Прошло ровно полгода с тех пор, как ушел из жизни артист. Его жизнь оборвалась 12 декабря 2025 года. Дети музыканта почтили его память. В частности, они посетили могилу отца, которая находится на Лычаковском кладбище во Львове.
У Степана Гиги пока нет памятника, но есть крест с его портретом. Рядом также висят фотографии исполнителя. Вокруг могилы певца — множество живых цветов и лампад.
Родственники артиста тоже принесли с собой немало живых цветов. В то же время священник отслужил успокоительную службу.
Отметим, что Степан Гига умер 12 декабря 2025 года в возрасте 66 лет. Причиной смерти стало резкое ухудшение состояния, вызванное болезнью. Известно, что у музыканта был диабет. Кроме того, с ноября 2025 года Степан Гига находился в больнице и даже перенес операцию, однако его сердце не выдержало. Похоронили певца 15 декабря на Лычаковском кладбище во Львове.
Напомним, недавно стало известно о смерти музыканта Алексея «Лепы» Саранчина, участника группы «ТНМК». Жизнь пианиста внезапно оборвалась в возрасте 54 лет.