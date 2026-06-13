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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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Дети Степана Гиги показали, как выглядит его могила через полгода после смерти

Степан Гига ушел из жизни полгода назад. Жизнь артиста оборвалась 12 декабря 2025 года.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Степан Гига

Степан Гига

Дети украинского певца Степана Гиги показали, как выглядит его могила.

Прошло ровно полгода с тех пор, как ушел из жизни артист. Его жизнь оборвалась 12 декабря 2025 года. Дети музыканта почтили его память. В частности, они посетили могилу отца, которая находится на Лычаковском кладбище во Львове.

У Степана Гиги пока нет памятника, но есть крест с его портретом. Рядом также висят фотографии исполнителя. Вокруг могилы певца — множество живых цветов и лампад.

Могила Степана Гиги

Могила Степана Гиги

Родственники артиста тоже принесли с собой немало живых цветов. В то же время священник отслужил успокоительную службу.

Родственники Степана Гиги у его могилы

Родственники Степана Гиги у его могилы

Отметим, что Степан Гига умер 12 декабря 2025 года в возрасте 66 лет. Причиной смерти стало резкое ухудшение состояния, вызванное болезнью. Известно, что у музыканта был диабет. Кроме того, с ноября 2025 года Степан Гига находился в больнице и даже перенес операцию, однако его сердце не выдержало. Похоронили певца 15 декабря на Лычаковском кладбище во Львове.

Напомним, недавно стало известно о смерти музыканта Алексея «Лепы» Саранчина, участника группы «ТНМК». Жизнь пианиста внезапно оборвалась в возрасте 54 лет.

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Дата публикации
Количество просмотров
585
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